Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

Koduse jalgpalli Premium liiga tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Nõmme Kalju FC jäi pühapäeval esimest korda sel hooajal võiduta, kui mängis kodupubliku ees Tallinna FCI Levadiaga välja 1:1 viigi.

Levadia läks hooaega vägevalt alustanud Kalju vastu juhtima 50. minutil, kui Bubacarr Tambedou suurepärase löögiga nõmmekate väravavõrku sahistas. Mäng möödus seejärel pingeliselt, aga Kaljule määrati 70. minutil penalti ja Mattias Männilaan lõi viigivärava, mis jäigi kohtumise viimaseks.

24-aastane Männilaan on viimases neljas liigamängus jala valgeks saanud, aga pühapäevase mänguga isiklikult rahule ei jäänud. "Ei löönud ära olukordi, ei läinud isegi lööma. See jääb kindlasti kripeldama, selle osa tahaks enda varna võtta. Tiimi poolt kannatasime veidi madalamalt, kui oleme harjunud, Levadia sai hetkedel liiga lihtsalt ääri vahetada. Oleks tahtnud seda ära hoida," ütles ründaja.

Seljataga on väga tihe periood, sest viimase üheksa päeva jooksul on Kalju pidanud kolm kohtumist. Männilaan tegi märtsi lõpus ka Eesti koondise eest debüüdi, millise jälje selline periood jätnud on? "On jätnud, ma tunnen küll seda perioodi jalgades," vastas ta. "Rahul, aga saab paremini. Ma otsin kogu aeg asju, milles paremaks saada. Tegelen sellega."

Kalju alustas hooaega viie järjestikuse võiduga ning jätkab pühapäevasest viigist hoolimata tabeli tipus, edestades Paide Linnameeskonda kolme punktiga.

"Ilus päev, ilus derbi. Me ei olnud esimeses poolajas nii head, polnud piisavalt aktiivsust ega võimalusi. Aga teisel poolajal tulime uue energiaga, lõime võimalusi. Väärisime siit viiki, üht punkti. Hooaeg on pikk, punkt on punkt," rääkis Kalju peatreener Nikita Andrejev. "Kolm mängu nädalaga on alati keeruline, aga pead derbimängudeks energiat ja jõudu leidma. Saime sellega hakkama, nüüd peab järgmisteks mängudeks valmistuma."

Järgmine nädal tuleb Premium liigas põnev, sest pühapäeval rändab Kalju külla liigatabelis teist kohta hoidvale Paide Linnameeskonnale. Lisaks kohtub kolmandal real jätkav Tallinna FCI Levadia hooaja esimeses Tallinna derbis FC Floraga.

"Ootame rasket mängu. Vastased tulevad meie vastu mängima lisamotivatsiooniga, peame selleks valmis olema," lisas Andrejev.

Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tõdes pärast mängu intervjuud andes, et hoiab end kohtunike tööd kommenteerimast tagasi. "Alates Premium liiga algusest on otsustavatel hetkedel VAR sekkunud, see on olnud meie kahjuks. Neid otsuseid on praktiliselt iga voor, me ei saa midagi parata. See surub moraali maha. Aga selline jalgpall on, peame toime tulema," sõnas ta.

"Tasavägine vastasseis, mõlemad võistkonnad said aru, et midagi kerget siit ei tule. Meie plaan oli mängida oma mängu, seda me algusest peale ka tegime. Oli mingi periood alates 30. minutist, kui kaotasime initsiatiivi, aga üldplaanis olen väga rahul," lisas treener.

Tema ründaja oli just enne öelnud, et tunneb tihedat mänguperioodi jalgades ja Zahovaiko sõnul näeb ka tema, et mängijatel hakkab jõud otsa saama. "Aprillikuu on ellujäämise kuu, proovime ellu jääda. Nüüd on mäng läbi, kaks vaba päeva ja keskendume järgmisele vastasele," sõnas juhendaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

