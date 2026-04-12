Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat

Levadia läks Hiiu kunstmurustaadionil toimunud kohtumist 50. minutil juhtima, kui Bubacarr Tambedou suurepärase löögiga külalised ette viis. Kalju toetajad said 20 minuti pärast aga viigiväravat tähistada, kui Mattias Männilaan realiseeris võõrustaja eest penalti.

Tartu JK Tammeka jäi kodupubliku ees Paide Linnameeskonnale selgelt alla, kui Paide läks Modou Sohna 22. ja 36. minuti ning Romet Nigula 43. minuti väravast poolajapausile 3:0 eduseisul. Ramon Smirnov lõi 80. minutil veel neljandagi ja kuigi Tammeka sai Pedro Manoeli jalast 86. minutil auvärava, tuli leppida 1:4 kaotusega.

Kuuena mänguvooru viimases mängus lõi Tallinna FC Flora kodumurul Pärnu JK Vaprusele kaks vastuseta väravat ning teenis sellega oma hooaja kolmanda võidu.

Kuue mänguga 16 punkti kogunud Kalju jätkab esikohal, Paide on 13 punktiga teisel kohal ja neist punkti kaugusele jääb Levadia (12 p). Esikolmikule järgnevad Harju JK Laagri ja FC Flora, kes on kogunud kuue mänguga üheksa silma. Kuues on FC Nõmme United (7 p), seitsmes JK Narva Trans (6 p), kaheksas Tammeka (6 p), üheksas FC Kuressaare (6 p) ning viimasel real jätkab Pärnu Vaprus (3 p).

Enne mängu:

Kalju on ainus meeskond, kes on võtnud senisest viiest mängust viis võitu, seejuures on enda võrku lubatud ainult üks pall. Pühapäeval võõrustab liidermeeskond oma lähimat rivaali Levadiat, kellel on kirjas kolm võitu ja kaks viiki.

"Mängud Levadiaga kujunevad alati väga tuliseks ja võitluslikuks. Peame olema hästi ette valmistunud nii taktikaliselt, mentaalselt kui ka füüsiliselt. Ootame Hiiule palju publikut ja võimast tulevärki. Atmosfäär saab olema nii platsil kui ka selle kõrval kindlasti võimas. Anname endast ühtse meeskonnana kõik, et võidupunktid koju jätta," sõnas Kalju treener Marcus Suurväli kohtumise eel.

"Vastas on meeskond, kes on kõik oma mängud võitnud. See ütleb nende kohta palju, aga meie jaoks on see võimalus neile tabelis järele tulla," märkis Levadia juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko. "Punktid loevad alati, aga veel rohkem loeb see, kuidas me ise mängime ja olukorrale reageerime. Sellised mängud annavad vastuseid, kas oleme valmis sammu edasi astuma," lisas ta.

Pühapäeval toimub veel kaks mängu, kui omavahel lähevad vastamisi ka Tartu Tammeka - Paide Linnameeskond ja Tallinna Flora - Pärnu Vaprus.