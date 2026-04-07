Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

Koduse jalgpalli A. Le Coq Premium liiga märtsikuu parima mängija ja treeneri auhinnad kuuluvad hooaega täiseduga alustanud Nõmme Kalju FC-le. Tunnustuse pälvisid kaitsja Danõlo Maštšenko ning peatreener Nikita Andrejev.

Maštšenko kogus märtsis 270 mänguminutit, lõi ühe värava ning aitas meeskonnal hoida kolme mänguga taga nulli. Kaitsetöös tegi ta olulise panuse, saades kirja üheksa vaheltlõiget ja 24 pallivõitu, aidates meeskonnal vastaste rünnakuid pidurdada ning kiiresti üleminekutele liikuda. Märtsikuu jooksul pääses ukrainlane kahel korral sümboolsesse koosseisu, kirjutab jalgpall.ee.

Andrejevi juhendamisel teenis Kalju märtsis kolmest mängust maksimaalsed üheksa punkti. Kuu algas 1:0 võõrsil võiduga Tartu JK Tammeka üle, sellele järgnes sama skooriga võit tiitlikaitsja Tallinna FC Flora üle ning märts lõpetati veenva 4:0 koduvõiduga FC Kuressaare vastu. Kolme mänguga löödi vastastele kuus väravat ning oma värav hoiti puutumatuna. Märtsikuu lõpetas Kalju üheksa punktiga liigatabelis esikohal.

