Flora alustas hooaega kindla võiduga

Tallinna FC Flora alistas Sportland Arenal jalgpalli Premium liiga hooaja avamängus FC Nõmme Unitedi 3:0.

Rauno Sappinen avas juba kuuendal minutil skoori ja enne avapoolaja lõppu suurendas Sander Alamaa edu. Neli minutit pärast teise poolaja algust vormistas Mihhail Kolobov lõppseisu.

"Kas just ideaalne, aga väga hea algus kindlasti. Ees kolm, taga null, kolm punkti ja kindlasti niimoodi soovisime alustada," lausus avavärava autor Sappinen pärast kohtumist ERR-ile.

Mida räägiti enne mängu riietusruumis? "Kõlas küll päris palju erilisi lauseid," vastas ta. "Meenutati mingeid hetki eelmise hooaja lõpust ja eelmistest aastatest, et kui hea tunne see on, kui saad novembris karika pea kohale tõsta. Tuletati seda meile meeldi ja teadvustati seda, et iga mäng on väga-väga oluline."

Unitedi kaptenipaela kandis endine Flora mängija ja Premium liigas kõige enam kohtumisi pidanud Andre Frolov. "Mitte kõige parem hooaja algus. Lootsime muidugi paremat, aga kahjuks täna nii," tunnistas ta.

"Flora sai kiire värava kätte. Nagu oli näha, mõlemal meeskonnal oli võimalusi. Flora näitas klassi. Nad lõid oma variandid ära, meie täna ei suutnud. Aga kindlasti palju õppematerjali, mida saame parandada. Aga potentsiaali meil on."

Enne mängu

Tegemist on hooaja avamänguga, kus lähevad vastamisi tiitlikaitsja ja uustulnuk. Neist Floral on tulnud juba esimene mõru pill alla neelata, sest superkarikamängus tuli tunnistada Nõmme Kalju paremust.

Kuna Nõmme United mullu kõrgliigas ei mänginud, pärinevad viimased neli omavahelist kohtumist 2024. aastast. Siis sai Flora kolm võitu ja üks mäng lõppes viiki. Need vastasseisud 2026. aastal muidugi suurt midagi ei tähenda.

"On tore jälle näha Premium Liigas meie vanu legende Andre Frolovi ja Zakaria Beglarishvilit. Eriti auväärt, et kuningas [Frolov] endiselt jaksab ja veab Premium Liiga mängude rekordit vaikselt ikka edasi," tunnustas Flora treener Aiko Orgla enne kohtumist.

"Oleme Nõmme tegevusi jälginud ning peab tõdema, et nad viljelevad huvitavat jalgpalli ja kindlasti on nad sellel aastal tugevamad kui oma esimesel kõrgliiga hooajal. Ettevalmistusmängudes paistis silma, et löödi üsna suures koguses väravaid, aga ka lasti omajagu."

"Seega võimalusi väravalöömiseks meil usutavasti tekib, aga kaitses peame olema väga tähelepanelikud, et meid endid samal ajal ei karistataks," lausus Orgla.

Nõmme Unitedi peatreenerina alustab teist hooaega poolakas Slawomir Cisakowski. "Premium Liiga hooaja algus on meie jaoks suur hetk. Läheneme sellele alandlikkusega, kuid samas tugeva usuga oma töösse, oma struktuuri ja oma mentaliteeti," sõnas ta.

"Meie eesmärk on selge: võistelda julguse, taktikalise distsipliini ja meeskondliku vaimuga. Me austame iga vastast, kuid keskendume oma standarditele ja pidevale arengule. Tahame olla meeskond, kes paraneb iga nädalaga ja teenib austuse oma esitustega."

Toimetaja: Siim Boikov

