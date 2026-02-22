X!

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

OM2026
Foto: Ken Mürk/ERR
OM2026

Milano Cortina olümpiamängudel hõbemedali võitnud freestyle-suusataja Henry Sildaru jõudis tagasi kodumaale, kus Tallinnas Rotermanni kvartalis olid teda tervitama tulnud sajad inimesed.

"Ma ütleks, et siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart. Äge oli vaadata, kuidas inimesed kaasa elasid," sõnas Sildaru ERR-ile. "Ei osanud arvata, et nii palju on neid ägedaid inimesi, kes kaasa elavad. See on väga äge, aitäh kõigile!"

"Eks vaeva on kindlasti väiksest peale nähtud. Keegi kuskil intervjuus ka küsis, et millal seadsid endale eesmärgiks olümpiamedal võita. Peaks ütlema, et väga raske on öelda, millal. Teadsin väiksest peale, et tahaksin üks hetk olümpiavõitjaks tulla. Äkki siis järgmine olümpia."

Kas sport on ainult töö või lõbu ka, sest freestyle-suusatamine on ka elustiil. "Ma ütleks, et sport ja suusatamine meeldivad mulle. Seega võib vast öelda, et see on ka lõbu," lausus Sildaru. "Kui sulle meeldib, mis sa teed, siis sa võib-olla ei tunne nii väga, et see on töö. Lihtsalt naudid protsessi."

Pärast pidulikke hetki tuleb aga argireaalsus tagasi. "Eks oleme korra kodus ja siis tagasi mäe peale trenni ja võistlusele."

Sildarut tervitasid ka Eesti olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kultuuriminister Heidy Purga ja Tallinna linna esindajad.

"Meil on Henry Sildaru. See on poiss, kes on tahtnud terve oma elu ja tee tippu, kuigi Henry on väga noor, on olnud sama pikk kui teistel, sest Henry lihtsalt alustas väga-väga vara," sõnas Kaljulaid.

"See medal on võidetud julguse, töö ja usu pealt. See on sihikindluse medal. See on vastupidavuse medal ja loomulikult on see ka meeskonnatöö medal," lausus Purga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

19:41

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

19:19

Tõnis Sildaru: finaal läks kuidagi rahulikult, aga kvalifikatsioon...

19:07

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

18:33

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

sport.err.ee värsked uudised

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

19:41

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

19:19

Tõnis Sildaru: finaal läks kuidagi rahulikult, aga kvalifikatsioon...

19:07

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

18:33

Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:59

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:41

Asi koduklubi küttis vastasele pea sajapunktilise sauna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo