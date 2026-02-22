Sildaru vastuvõtust: siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart

"Ma ütleks, et siia tulek oli pingelisem kui ükski võistlusstart. Äge oli vaadata, kuidas inimesed kaasa elasid," sõnas Sildaru ERR-ile. "Ei osanud arvata, et nii palju on neid ägedaid inimesi, kes kaasa elavad. See on väga äge, aitäh kõigile!"

"Eks vaeva on kindlasti väiksest peale nähtud. Keegi kuskil intervjuus ka küsis, et millal seadsid endale eesmärgiks olümpiamedal võita. Peaks ütlema, et väga raske on öelda, millal. Teadsin väiksest peale, et tahaksin üks hetk olümpiavõitjaks tulla. Äkki siis järgmine olümpia."

Kas sport on ainult töö või lõbu ka, sest freestyle-suusatamine on ka elustiil. "Ma ütleks, et sport ja suusatamine meeldivad mulle. Seega võib vast öelda, et see on ka lõbu," lausus Sildaru. "Kui sulle meeldib, mis sa teed, siis sa võib-olla ei tunne nii väga, et see on töö. Lihtsalt naudid protsessi."

Pärast pidulikke hetki tuleb aga argireaalsus tagasi. "Eks oleme korra kodus ja siis tagasi mäe peale trenni ja võistlusele."

Sildarut tervitasid ka Eesti olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kultuuriminister Heidy Purga ja Tallinna linna esindajad.

"Meil on Henry Sildaru. See on poiss, kes on tahtnud terve oma elu ja tee tippu, kuigi Henry on väga noor, on olnud sama pikk kui teistel, sest Henry lihtsalt alustas väga-väga vara," sõnas Kaljulaid.

"See medal on võidetud julguse, töö ja usu pealt. See on sihikindluse medal. See on vastupidavuse medal ja loomulikult on see ka meeskonnatöö medal," lausus Purga.