USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla

Kui mänguaega oli tiksunud kuus minutit, viskas Matthew Boldy ameeriklased juhtima. Kanada jõudis viigini veidi enne teise kolmandiku lõppu, autoriks kaitsja Cale Makar.

Kolmas periood väravaid ei toonud ja ees ootas lisaaeg. Seejuures oli Kanadal võimalus lõpuminutitel arvulisest ülekaalust võit vormistada, sest ameeriklane Jack Hughes istus trahvipingil.

Sellega Vahtralehemaa koondis aga hakkama ei saanud. Lisaajal tuli Hughes väljakule ja viskas 1.41 pärast algust ameeriklaste võiduvärava. Resultatiivse söödu andis ajaloolisele tabamusele Zach Werenski.

Enne mängu

Viimased kaks kohtumist üheksakordse olümpiavõitja Kanada ja kahel korral kulla saanud USA vahel olid äärmiselt pingelised, kui eelmise aasta veebruaris peeti NHL-i Nelja rahvuse turniir.

Koondised kohtusid turniiril esimest korda Montrealis, vaid mõni nädal pärast seda, kui USA president Donald Trump tegi põhjanaabri suunas ähvardusi ja kuulutas välja tollisõja. Montreali kohale tulnud pealtvaatajad tegid USA hümni ajal kõvasti lärmi ja mängu esimese kümne sekundiga toimus jääl kolm kaklust. USA võitis selle mängu 3:1, aga Kanada sai finaalis revanši, kui teenis Bostonis lisaajal 3:2 võidu.

USA ja Kanada kohtuvad olümpiamängude finaalis neljandat korda, kanadalased on võitnud kõik kolm senist finaali. Nende hulka kuulub ka võit 1920. aastal, kui jäähoki esmakordselt olümpiaprogrammi lisati. Kanada sai 2002. teenis Salt Lake Citys magusa 5:2 võidu ja tuli kullale ka 2010. aastal Vancouveris, kui alistas kodupubliku ees USA lisaajal.

"Meie vahel on viha," ütles USA täht Brady Tkachuk ESPN-ile. "Nad on olnud tipus juba mitu aastat, aga me tahaks ise selles positsioonis olla. Väga paljud mängijad saavad finaali kohta öelda, et nad pole kunagi tähtsamas mängus mänginud. Jäime eelmisel aastal ühe värava kaugusele, aga vahel peadki midagi valusat läbi elama ja seda kurbust tundma, et võit veelgi magusam oleks."

USA teenis viimati olümpiakulla 1980. aastal, kui peamiselt amatöörmängijatest koosnenud koondis sai Nõukogude liidu üle imepärase võidu. Kanada viimane olümpiakuld tuli 2014. aastal Sotšis.