USA hokimehed ei jätnud Slovakkiale sõnaõigust

USA jäähokikoondislased.
USA jäähokikoondislased. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniiril pääses teisena finaali USA, kes alistas hilisõhtuses poolfinaalis Slovakkia 6:2 (2:0, 3:0, 1:2).

Dylan Larkin ja Tage Thompson viisid USA avakolmandikul kahe väravaga ette ning teisel perioodil skooris kaks väravat Jack Hughes, lisaks sai käe valgeks Jack Eichel.

Slovakkial õnnestus USA väravavaht Connor Hellebuyck üle mängida alles viimase kolmandiku alguses, kui sihile jõudis Juraj Slafkovsky, aga mõned minutid hiljem viskas ameeriklaste kuuenda värava Brady Tkachuk. Lõppseisu vormistamise eest kandis hoolt Slovakkia ründaja Pavol Regenda.

USA mängis viimati olümpiamängudel finaalis 2010. aastal Vancouveris ja pidi tolles kullamatšis tunnistama Kanada 3:2 paremust. Ameeriklastel avanes seega võimalus võtta revanš, sest teisest poolfinaalist pääses edasi Kanada.

Finaal toimub pühapäeval, 22. veebruaril. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.

Enne mängu:

Ameerika Ühendriikide hokikoondis võitis olümpial C-alagrupi täiseduga: kõigepealt alistati Läti 5:1, seejärel Taani 6:3 ja viimases mängus ka Saksamaa 5:1.

See tõi otsepääsme veerandfinaali, kus tuli minna vastamisi Rootsiga, kes alistati lisaaja järel 2:1.

Slovakkia koondis alustas B-alagrupis 4:1 võiduga Soome üle ja alistas seejärel ka Itaalia 3:2, aga viimases voorus tuli tunnistada Rootsi 5:3 paremust.

Surnud ring tõi Slovakkiale siiski alagrupi esikoha ja pääsme veerandfinaali, kus saadi kindlalt 6:2 jagu Saksamaast.

Pärast Tšehhoslovakkia lagunemist on tegemist alles teise korraga, kui Slovakkia pääseb olümpial nelja parema hulka, aga sealt edasi finaali pole veel kordagi jõutud.

