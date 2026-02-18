X!

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit

Slovakkia jäähokikoondislased väravat tähistamas.
Slovakkia jäähokikoondislased väravat tähistamas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano Cortina taliolümpiamängude meeste jäähokiturniiril tagas esimesena koha nelja parema seas Slovakkia, kes alistas veerandfinaalis Saksamaa 6:2.

Pavol Regenda viis Slovakkia avakolmandiku lõpus juhtima ning mängu saatus sisuliselt otsustati teise kolmandiku alguses, kui Milos Kelemen, Oliver Okuliar ja Dalibor Dvorsky said kõik kuueminutilise perioodil jooksul värava kirja, kasvatades eduseisu 4:0-le.

Saksamaa viskas küll teise kolmandiku 15. minutil ühe värava tagasi, aga kohe viimase vaatuse alguses taastas neljaväravalise edu Regenda teine tabamus. Lõppseisu vormistas 17. minutil tühja väravasse visatud litriga Tomas Tatar.

Slovakkia kohtub poolfinaalis Soome - Šveitsi mängu võitjaga.

Enne mängu:

Nelja aasta tagune pronksmedalist Slovakkia võitis B-alagrupi ja tagas sellega otsepääsu veerandfinaali. Alagrupis alistati Soome 4:1 ja Itaalia 3:2, kuid kaotati Rootsile 3:5.

Slovakkia vastaseks on C-alagrupis teise koha teeninud Saksamaa, kes oli alagrupis parem Taanist 3:1, ent kaotas Lätile 3:4 ja USA-le 1:5. Teisipäeval said sakslased play-off mängude avaringis 5:1 jagu Prantsusmaast.

