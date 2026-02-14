VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine asub laupäeval Milano Cortina taliolümpial võistlustulle, kui Stelvio suusakeskuses peetakse meeste suurslaalom. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.55, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Laur Mägi, reporteriks on Debora Saarnak.

25-aastane Laine osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ja ütles ERR-ile, et Stelvio suusakeskuse nõlv on suurslaalomi jaoks pigem lihtsamas kategoorias. Eestlase eesmärk on laupäeval lihtsalt kiiresti suusatada.

"Ma ei ole nüüd kaks kuud korralikult seda tunnet saanud, et ma oleksin tõesti kiire ja liiguksin enda piiride peal. See on lihtsalt teistsugune tunne, mis mul on viimased kaks kuud olnud. Tahaks seda tunnet taga ajada, et ma tunnen, et ma olen kiire. Et ma võtan riske, et ma annan endast kõik," ütles Laine.

Laine on varasemalt olümpial saanud kirja ühe tulemuse, kui sai 2018. aastal PyeongChangis suurslaalomis 40. koha.

Tänavu on MK-sarja suurslaalomites kõige paremat minekut näidanud ei keegi muu kui austerlane Marco Odermatt, kes on teeninud kolm etapivõitu. Lucas Pinheiro Braathen pole ühtegi suurslaalomit võitnud, aga on saanud viimasel kolmel etapil teise koha. Odermatt võidutses ka neli aastat tagasi Pekingis, laupäeval on võistlustules ka toona hõbeda saanud sloveen Žan Kranjec.

