Zahkna: üldplaanis meil liiga hea seis ei ole

Laskesuusakoondise pesamunal Jakob Kulbinil läks reedese sprindi lamadestiirus kaks esimest lasku päris mööda, ülejäänud kaheksa tabasid õnneks märki. Kokkuvõttes kaotas ta karjääri neljanda olümpiakulla võitnud Quentin Fillon Maillet'le 3.37,6 ja sai 74. koha.

"Seda esimest peaks väga selgelt tundma, aga jah... lamades ei ole megakindlad tunded olnud läbi hooaja," oli Kulbin ERR-iga rääkides nõutu. "Obertilliachi eellaagris tundus, et läks paremaks, nüüd jälle tundub, et olen samas kohas tagasi. Seda ei oskagi praegu kommenteerida. Üldiselt on asi olnud selles, et lasud lähevad üles, aga täna läksid sinna. Esimest korda vasakul sellises imelikus kohas. Püsti on okei tase, kui väga tahan, siis lasen nullid ära."

Sügavalt pettunud oli ka Mark-Markos Kehva, kes tegi lamades- kaks ja püstitiirus ühe möödalasu ning sai ligi neljaminutilise kaotuse juures 79. koha. "Ei oskagi öelda, miks kõige halvem laskmine ja suusasõit just siin olümpial on... väga sügav pettumus," tõdes ta. "Sõidutunne oli tegelikult kõvasti-kõvasti parem kui ajad, mis välja sõitsin. Neid aegu nähes olin väga üllatunud, et nii palju kaotasin: tunne oli kõvasti parem, aga laskmisega rikkusin kõik ära, mis vähegi oli. Tundsin ennast eriti lamades kindlalt, ei tundnud, et ühtegi suurt viga tegin."

Eesti parimana eksis Rene Zahkna oma viimasel lasul, kaotas lõpuks 2.33,8 ja sai 44. koha. "Väga jääb kripeldama. Eks pinge ka kerib lõpuks, hea laskmine on lähedal. Ühte trahvi saab mitut moodi lasta: võid esimeses tiirus juba teisel lasul eksida, siis lased ülejäänud pingevabalt, aga nüüd oli pingeolukord. Kahju, see kripeldab väga," tunnistas Zahkna.

"Ühe korra sain sõites abi, [Johan-Olav] Botn sõitis ühe koha peal minust mööda, allamäge sain tal tuules olla, sest kaalun temast rohkem. Viimasel ringil sain ise ka aru, et läks liiga palju aega kaotsi, aga kõikusin kuidagi finišisse ära," võttis Zahkna sõidupoole kokku. "Meeste pundist on mul kõige paremini, aga üldplaanis meil liiga hästi ei ole seis. Vahepeal on niimoodi, ei oska seletada, miks keha nii reageerib. Midagi ei ole teha, sellest seisust tuleb maksimum välja pigistada," sõnas ta.

Kristo Siimer lasi reedel ainsa eestlasena mõlemas tiirus puhtalt, aga rajal andis ta kõvasti aega ära ning lõpuks tuli ligi kolmeminutilise kaotusega 53. koht. Nii tema kui Zahkna saavad pühapäeval osaleda jälitussõidus.

"Nulli üle olen väga õnnelik, sest see on pigem raske tiir. Kaks eesmärki sai täidetud, saan ka pühapäeval startida. Täna... ei pigistanud mitte kuskilt välja seda sõitu. Nii üüratult raske on, et seda on raske sõnadesse panna. Olen õnnelik, et nulliga jälitusse sain. Teine ring oli juba raske, kolmas ring selline kannatamine. Mul on selline tunne, et tiiru tagumise osaga võisin 20 sekundit julgelt kaotada," võttis ta võistluse kokku.