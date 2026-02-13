Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud

Milano Cortina olümpiamängudel võitis laskesuusatamise meeste sprindikulla prantslane Quentin Fillon Maillet, kellele on see karjääri neljandaks olümpiavõiduks. Parima eestlasena oli Rene Zahkna 44.

33-aastane Fillon Maillet oli mõlemas lasketiirus koondisekaaslase Emilien Jacquelini järel teine, aga Jacquelini viimane ring läks rajal väga raskeks ning ta pidi lõpuks leppima neljanda kohaga.

Neil olümpiamängudel juba eelnevalt segateatesõidu võitnud Fillon Maillet edestas lõpuks norralasi Vetle Sjaastad Christianseni 13,7 ja Sturla Holm Lägreidi 15,9 sekundiga. Jacquelin jäi medalist ilma vaid 0,2 sekundiga. Esiviisik, kuhu mahtusid veel Sebastian Samuelsson (+25,0) ja Johannes Dale-Skjevdal (+43,0), lasi reedel veatult.

Parima eestlasena tegi Rene Zahkna püstitiirus ühe möödalasu, kaotas 2.33,8 ja sai 44. koha. Jälitussõitu ehk 60 parema sekka mahtus veel Kristo Siimer, kes kaotas puhta laskmise juures võitjale 2.50 ja sai 53. koha. Jakob Kulbin (2+0; +3.37,6) oli 74. ja Mark-Markos Kehva (2+1; +3.50,6) 79.

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 90 laskesuusatajat, nende seas ka eestlased Jakob Kulbin (number 2), Mark-Markos Kehva (69), Rene Zahkna (73) ja Kristo Siimer (81).

Favoriitide hulka kuuluvad kindlasti tavadistantsi paremad ehk olümpiavõitja Johann-Olav Botn (58), samuti teiseks tulnud Eric Perrot (48) ja pronksi saanud Sturla Holm Lägreid (56).

Kindlasti tasuks tähele panna, kuidas kodupubliku toetusel liigub MK-sarja üldliider Tommaso Giacomel (62), samuti rootslased Sebastian Samuelsson (44) ja Martin Ponsiluoma (50).

Norra koondis paneb Botni ja Lägreidi kõrval välja ka Johannes Dale-Skjevdali (64) ja Vetle Sjaastad Christianseni (60), prantslased aga Perrot' kõrval ka näiteks Quentin Fillon Maillet' (40) ja Emilien Jacquelini (42).

MK-sarjas on sel hooajal peetud viis sprinti: kaks korda on võitnud Giacomel, korra Botn, Christiansen ja viimati jaanuari keskpaigas Ruhpoldingis Samuelsson.