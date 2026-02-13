Spordikohus ei rahuldanud Reinsalu kaebust

CAS selgitas, et ajutine juhendamiskeeld on pigem ettevaatusabinõu ja kaitsemeede kui distsiplinaarkaristus. Paneel rõhutas, et võistluskeeld ei tähenda süü presumptsiooni, vaid on vajalik spordi kaitsmiseks. Arvestades süüdistuse tõsidust otsustas CAS, et rahvusvahelisel uisuliidul on õigus järeldada, et Reinsalu jätkuv osalemine mängudel kujutab endast riske, mis on vastuolus organisatsiooni eetikakoodeksiga.

Kas ajutine juhendamiskeeld muutub ka alaliseks distsiplinaarkaristuseks, otsustab ISU uurimine.

Sportlaste vaimses ja füüsilises väärkohtlemises süüdistatud Reinsalu oli Milano Cortina olümpial akrediteeritud Leedu iluuisutaja Meda Variakojyte treenerina ning samuti juhendab ta Läti olümpiakoondisesse kuuluvat Fedirs Kulissi.

Mullu augustis süüdistas kahekordne Läti meister Sofja Stepcenko Riia iluuisuklubi treenereid Olga Kovalkovat ja Raimo Reinsalu avalikult väärkohtlemises. Toona 18-aastane Stepcenko rääkis portaalile AnythingGOEs, et Kovalkova ja Reinsalu olid manipuleerivad ning sundisid teda vigastatuna võistlema ja pidevalt kaalu langetama, mistõttu tekkisid tal söömishäired, ta hakkas ennast vigastama ja tal diagnoositi depressioon.

Rahvusvaheline uisuliit ISU eemaldas Reinsalu 2025. aasta septembris Bakuu juunioride GP tehnilise spetsialisti kohalt, iluuisu-uudiseid vahendav portaal AnythingGOEs kirjutas paar nädalat enne olümpiamängude algust, et aasta lõpus alustas Läti politsei Reinsalu suhtes uurimist.

Leedukeelne Delfi kirjutab, et Leedu olümpiakomitee sai süüdistustest teada vahetult enne OM-i algust ning pidas siis Variakojyte, tema isa, Läti olümpiakomitee ja ISU-ga nõu ning kuigi sportlasel ja tema perekonnal polnud Reinsalu suhtes kaebusi, soovitas ISU laupäeval Reinsalu akrediteering peatada. Leedu olümpiakomitee seda ka tegi ning järgmisel päeval kinnitas ISU, et on Reinsalule määranud esialgse spordis osalemise keelu, mille Eesti uisutreener edasi kaebas.

***

Raimo Reinsalu edastas reedel, 13. veebruaril oma esindajate kaudu kommentaari, mille ERR avaldab täismahus.

Usun, et otsus on ebaõiglane ja kohe keeld oma sportlasi taliolümpiamängudel ajal isiklikult toetada on ebaproportsionaalne. Arvestades, et puuduvad tõendid ja õiguslik alus - ainult endise treenitava avalikult väljendatud süüdistused.

Soovin rõhutada, et viimastel nädalatel avalikkuses levinud teave põhineb valikulistel, mittetäielikel või kontekstist väljas väidetel. Selle teabe taasilmumine langeb kokku perioodiga, mil tehakse otsuseid treenerite ja sportlaste osalemise kohta olümpiamängudel. Usun, et selle konkreetse teabe levitamise eesmärk võib olla takistuste loomine teatud treenerite professionaalsele tegevusele ja nende osalemisele olümpiamängudel.

See on ohtlik signaal ja pretsedent iga treeneri jaoks. Igaüks meist peab seda juhtumit hindama, mõistes, kui kergesti meid saab "lavalt eemaldada" ja kuidas lihtsalt – vahetult enne suurvõistlusi – saab sportlaste sooritust selles olukorras mõjutada.

Eriti tahan vabandada oma sportlaste ees, kes on mulle toetust avaldanud ja kes nüüd igaüks täidab oma unistust osaleda taliolümpiamängudel ja töötada tugevate tulemuste nimel. Kui kellegi eesmärk oli mind nii olulisel ajal tahtlikult diskrediteerida, et sportlasi häirida, siis kahjuks on see õnnestunud. Olenemata asjaoludest usun oma olümpialastesse ja olen nende üle uhke.

Usun, et see on lugu spordiklubide ja üksikute sportlaste vahelisest halastamatust ja ebaausast konkurentsist, kaotustest ja suutmatusest neid aktsepteerida. Samal ajal olen viimastel päevadel saanud kinnitust, et see pole ainult ühe treeneri ja ühe sportlase vaheline võitlus. See on ka võitlus Baltikumi väärtuste eest.

See on ka lugu poliitilistest vaadetest, mis on lõppkokkuvõttes mõjutanud klubi sisemist atmosfääri. Seetõttu olen kurb, et meie iluuisutajate meeskonnavaimu õõnestab ja diskrediteerib taliolümpiamängude ajal nüüd emotsionaalselt ja psühholoogiliselt minu endine treenitav, kelle perekond pole kunagi varjanud oma erilist suhet Venemaaga – arvestades nii Venemaalt saadud märkimisväärset rahalist toetust, soovi kolida Venemaale kui ka unistust, et Sofiat treeniks Kremlile lähedal seisva treeneri käe all.