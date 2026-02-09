X!

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane

Philipp Raimund.
Milano Cortina taliolümpiamängudel võitis suusahüpete meeste normaalmäe võistluse sakslane Philipp Raimund. 18-aastane Kaimar Vagul sai oma olümpiadebüüdil 36. koha.

25-aastane Raimund haaras avavoorus liidrikoha 102-meetrise õhulennuga, mis oli väärt 135,6 punkti. Väikese üllatuse valmistas prantslane Valentin Foubert, kes hüppas 102,5 meetrit ja kogus paremuselt teise punktisumma 134,6.

Kolmandat kohta hoidis norralane Kristoffer Eriksen Sundal (103,5 m; 132,9 p) ning tänavust MK-hooaega valitsenud sloveen Domen Prevc oli kaheksas (100 m; 130,6 p).

Teises voorus sooritas Raimund viimase hüppajana 106,5 meetri pikkuse hüppe ja krooniti olümpiavõitjaks koondtulemusega 274,1 punkti. Ta on neljas sakslane, kes tulnud normaalmäel olümpiavõitjaks ja esimene kaheksa aasta pikkuse pausi järel, kui Pyeongchangis võidutses Andreas Wellinger.

Teist kohta hoidnud Foubert'l oli võimalus tuua Prantsusmaale läbi aegade esimene olümpiamedal suusahüpetes, ent ta tegi teises voorus alles paremuselt 15. hüppe ja kukkus kokkuvõttes viiendale kohale (263,3).

Hõbemedali teenis hoopis poolakas Kacper Tomasiak (270,7) ning pronksmedali sai kaela nii jaapanlane Rei Nikaido kui ka šveitslane Gregor Deschwanden (mõlemad 266,0). Domen Prevc lõpetas kuuendal kohal (261,8).

18-aastane Kaimar Vagul tegi oma olümpiadebüüdil korraliku esituse. Ta lendas 99 meetrit, kogus 119,5 punkti ja sai 49 sportlase seas 36. koha. Edasipääsust teise vooru jäi eestlasel puudu kolm punkti. Vaguli seljataha jäi teiste seas kolmekordne olümpiavõitja poolakas Kamil Stoch, kes lõpetas 38. positsioonil.

"Debüüt õnnestus väga hästi! Suutsin oma ära teha, mis ma treeningutel olen näidanud," rääkis Vagul ERR-ile. "Võrreldes treeningutega oli parem hüpe. Väljusin otsa pealt palju puhtamalt ja lend oli lihtsalt nauding. Poomist lasin hästi lahti, pääsesin kohe heasse ja tuttavasse asendisse. Suusahüpetes ongi see hoovõtu asend A ja O. Kui see on hea ja mugav, siis põhimõtteliselt tuleb ots iseenesest," lisas ta.

Vagul tõdes, et olümpiadebüüt oli pisut närviline. "Närvi oli üleval [hüppetornis] tunda. Üritasin mõelda, et see on täiesti tavaline võistlus, kuid ei õnnestunud. Kui näed kõikjal olümpiarõngaid, siis tuleb sisse omaette tunne."

Enne võistlust:

Meeste normaalmäe hüpete stardinimekirjas on 50 hüppajat, teiste seas ka eestlased Kaimar Vagul (numbri all 6) ja Artti Aigro (25). Samas on teada, et Aigro sel võistlusel siiski kaasa ei tee. Aastavahetuse aegu Garmisch-Partenkirchenis viga saanud Eesti parim suusahüppaja pole seejärel torni naasnud ning peaks praeguste plaanide kohaselt võistlema Milano Cortinas suurel mäel ja paarisvõistlusel.

Vagul näitas esimesel ametlikult treeningul voorude lõikes vastavalt paremuselt 31., 31. ja 29. hüpet, kuid mitmed paremad suusahüppajad ei teinud kaasa. Teisel treeningul jagas ta esimeses voorus 36. kohta, oli teises koguni 18. ja kolmandas taas 31.

MK-sarja üldliider ja tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc (Sloveenia) esimesel treeningul ei osalenud. Teisel olid tema sooritused vastava vooru lõikes neljas, kümnes ja 21. Kõige paremat lendu näitas pühapäeval sakslane Philipp Raimund, kes oli esimese vooru parim, jagas teises esimest kohta ja kolmandas voorus teine.

Pekingis tuli normaalmäe olümpiavõitjaks jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kellele järgnesid austerlane Manuel Fettner ja poolakas Dawid Kubacki. Neist on esmaspäeval stardis vaid Kobayashi.

