Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

"Mulle läheb see väga korda! Eks ma siit tulin, pisarad silmis," kinnitas Teder ERR-iga rääkides. "Mul on väga hea meel! Sain oma sõidu tehtud, olen väga uhke enda üle ja usun, et teised on ka minu üle uhked."

Põhivõistluseks 30. asetuse saanud Teder kuulus viiendasse kaheksandikfinaali, aga pidi leppima konkurentide Noemie Wiedmeri, Maja-Li Iafrate Danielssoni ja Aline Albrechti paremusega.

"Kaks Šveitsi tüdrukut, üks Prantsusmaa tüdruk - kõik on väga-väga kõvad sõitjad, mu eesmärk oligi neil sabas püsida ja vahet mitte suureks lasta. Sellega sain hakkama," tõdes 18-aastane lumelaudur. "Stardist sain ilusti minema, ühes elemendis vaatasin allakukkumisel natuke valesse kohta, aga ma ei lasknud ennast sellel häirida, surusin lõpuni ära ja alumine ots oli väga hea."

Mai Brit Tederi sõit põhivõistlusel:

Tederi sõnul vastas olümpiakogemus tema ootustele ning noor sportlane annab endast parima, et nelja aasta pärast taas OM-il stardis olla. "Alguses mõtlesin, et see polegi nii uhke, aga selle sõidu lõpus oli väga vägev! Eks ma iga kord enne välja tõmbamist vaatasin oma kindalt seda nime ja arvan, et tal on ka hea meel," mõtles Teder olümpial ka põlvevigastusega Milano Cortina mängudelt eemale jääma pidanud õele Hanna Gretile.