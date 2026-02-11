X!

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

OM2026
OM2026

Täna kell 19.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängudelt, kus meeskiiruisutajad sõidavad 1000 meetrit. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Tuuli Vaher, reporter on Maarja Värv.

Marten Liiv osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ning alustab Milanos võistlemist oma meelisalal ehk 1000 meetri distantsil. Eelmise aasta novembris viis Liiv Eesti rekordi 1.06,73-ni.

1000 meetris stardib kokku 15 paari ning Liiv tuleb jääle viimasena koos poolaka Damian Zurekiga. Võistluse suursoosikuks on ameeriklane Jordan Stolz, kes on sel alal kahekordne maailmameister ja kõigi aegade kiireim mees (1.05,37).

Pekingi olümpial tuli kuldmedalile hollandlane Thomas Krol, Liiv sai seitsmenda koha.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:08

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

sport.err.ee värsked uudised

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

11:21

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11:03

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:08

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

08:33

Eesti sulgpallinaiskond osaleb esmakordselt EM-il: päris mitu mängu on võidetavad

01:06

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:42

Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

00:22

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

00:07

VIDEO | Malinin lisas oma lühikavale tagurpidi salto

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo