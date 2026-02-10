X!

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

Kaks Eesti laskesuusatajat tegi teisipäeval oma olümpiadebüüdi ja kui Mark-Markos Kehva saavutas soliidse sõiduga 47. koha, siis Jakob Kulbin jättis püsti seitse märki ja pidi leppima kohaga viimaste hulgas.

20-aastane Kulbin eksis esimeses kahes tiirus kahel lasul ja jättis kolmandas veel kolm märki püsti, teenides kokkuvõttes 87. koha (+13.45,8). Tänavu MK-sarjas vingeid tulemusi teinud eestlane oma debüüdiga loomulikult rahule ei jäänud.

"Kolmandal ringil tulid juba pisarad silma, siis ongi raske. Väga-väga kahju, ei mäletagi, millal üldse nii halvasti viimati lasin. Raske üritus oli," ütles ta finišis ERR-ile. "Kogu asi oli nii raske mentaalselt, peale neid tiire. Raske oli keskenduda ja rajal midagi positiivset leida.

Edu tiirudes kandus äkki üle teisele Eesti olümpiadebütandile, sest 21-aastane Mark-Markos Kehva läbis esimesed kolm tiiru puhaste paberitega, eksis viimases tiirus ühe korra ja saavutas 47. koha (+6.37,8).

"Väga raske, üritasin targalt sõita. Need mäed ei andesta üldse, aga tempovaliku osas tegin õiged otsused, aga tase lihtsalt ei ole veel see, et siin maailma tipuga võidu sõita," ütles ta. "Nelja nulli mõtted tulid teisel ringil, kui lamades nulli ära lasin."

"Olümpiadebüüdil viimasesse tiiru kolme nulliga tulla oli päris lahe tunne, puges naha vahele küll!"

"Tunne ei olnud halb, hoidsin võib-olla isegi liiga palju tagasi. Läksin väga laskmisele keskenduma. Aga ma pole kindel, et kui oleksin kiiremini sõitnud, oleks lõppaeg parem. Kindlasti sprindis lähen julgemalt peale," lisas Kehva.

Kolmapäeval võistlevad tavadistantsil ka naised, meeste võistlusprogramm jätkub reedel 10 km sprindisõiduga.

