Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt

Milano Cortina taliolümpiamängudel peeti teisipäeval esimene laskesuusatamise individuaalvõistlus, kui norralane Johan-Olav Botn võitis meeste 20 km tavadistantsi. Eestlastest oli parim Rene Zahkna, aga Mark-Markos Kehva näitas olümpiadebüüdil samuti head minekut.

26-aastane Botn läbis kõik neli lasketiiru puhaste paberitega ja ületas finišijoone ajaga 51.31,5. Norralane tegi rajal piisavalt, et edestada prantslast Eric Perrot'd (1; +14,8) ja Sturla Holm Lägreidi (1; +48,3).

Botn tõstis lõpusirgel näpu taeva poole ja pühendas oma võidu varalahkunud sõbrale Sivert Guttorm Bakkenile. "Sivert, ära tegime!" hüüdis norralane finišis.

"Mu mõtted olid sõidu vältel positiivsed, aga kui viimasele ringile jõudsin, valitses peas emotsionaalne virvarr. See oli tõeliselt eriline tunne. Kui joone ületasin ja nägin, et mu nime kõrval on number üks, murdusin," ütles Botn NRK-le. "Tundsin, et [Bakken] sõitis täna minuga kaasa."

Esimesena jäi medalist ilma 35-aastane soomlane Olli Hiidensalo, kes ei eksinud tiirus kordagi ja kaotas võitjale lõpuks minuti ja 29,7 sekundiga. Viienda koha sai sakslane Philipp Nawrath (1; +1.31,5), teised konkurendid kaotasid võitjale enam kui kahe minutiga.

Eestlaste seas oli edukaim Rene Zahkna, kes jättis teises ja neljandas tiirus ühe märgi püsti ning saavutas kokkuvõttes 42. koha (2; +6.24,0). 21-aastane Mark-Markos Kehva alustas hästi ning läbis kolm tiiru puhtalt, tegi viimases ühe möödalasu ja pälvis olümpiadebüüdil 47. koha (1; +6.37,8). Kristo Siimer jättis esimeses kolmes tiirus märgi püsti ja sai 58. koha (3; +7.38,1). Teine eestlasest olümpiadebütant, Jakob Kulbin, ebaõnnestus ja lõpetas 89 mehe konkurentsis 87. kohaga (7; +13.45,8).

Milano Cortina olümpia laskesuusatamise programm jätkub kolmapäeval, kui naised lähevad 15 km tavadistantsile. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.10.

Enne võistlust:

Eesti laskesuusatajate jaoks ei alanud Milano Cortina olümpiamängud rõõmsates toonides, kui Rene Zahkna, Kristo Siimer, Susan Külm ja Regina Ermits pidid pühapäevases segateatesõidus leppima 15. kohaga. Kui lasketiirudes tegid Eesti sportlased hea esituse, siis kõvasti vajaka jäi suusakiiruses.

Seda loodavad Zahkna ja Siimer parandada teisipäevasel tavadistantsil, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin teevad oma olümpiadebüüdi. Kulbin läheb rajale numbri all 14, Kehval on rinnal number 39, Siimeril 70 ja Zahknal 78.

Pikka tavadistantsi on sel MK-hooajal sõidetud ainult ühel korral, hooaja avavõistlusel Östersundis, kui Johan-Olav Botn edestas Martin Uldali ja Sebastian Samuelssoni. Just sel võistlusel pakkus särava esituse Kulbin, kui läbis kõik lasketiirud veatult ja teenis kõrge 12. koha.

Kokku on teisipäeval võistlustules 89 meest.