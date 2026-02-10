TÄNA OTSE | Meeste pargisõidu finaalis jahivad kulda kuue riigi sportlased

Freestyle-suusataja Henry Sildaru Milano Cortina taliolümpial pargisõidu finaali ei pääsenud, aga põnev tõotab kell 13.30 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algav ülekanne olla igal juhul. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter Debora Saarnak.