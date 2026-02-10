X!

TÄNA OTSE | Meeste pargisõidu finaalis jahivad kulda kuue riigi sportlased

Freestyle-suusataja Henry Sildaru Milano Cortina taliolümpial pargisõidu finaali ei pääsenud, aga põnev tõotab kell 13.30 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algav ülekanne olla igal juhul. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter Debora Saarnak.

Laupäevases kvalifikatsioonis alustas Sildaru esimest laskumist hästi, kuid eksis lõpus maandumisel. Ta kogus 43,05 punkti, millega hoidis esimese laskumise järel 16. kohta. Paraku kukkus Sildaru ka teisel laskumisel, kus teenis vaid 21,70 punkti.

Kokkuvõttes sai Sildaru 28 sportlase konkurentsis 21. koha. Edasi finaali pääses tosin paremat ning viimasena tagas endale finaalikoha šveitslane Kim Gubser (64,10).

Esikolmiku moodustasid laupäeval norralased Birk Ruud (81,75) ja Tormod Frostad (79,96) ning rootslane Jesper Tjader (79,83). Valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall oli 71,63 punktiga kaheksas.

Meeste freestyle-suusatamise pargisõidu finaali stardijärjekord: Kim Gubser, Sebastian Schjerve, Konnor Ralph, Luca Harrington, Alex Hall, Mac Forehand, Andri Ragettli, Matej Svancer, Jesper Tjader, Tormod Frostad, Birk Ruud. Finaalis sooritatakse kolm laskumist.

