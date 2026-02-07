TÄNA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis

Täna kell 15.00 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia freestyle-suusatamise meeste pargisõidu kvalifikatsioonist. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter on Debora Saarnak.

Kokku on stardis 29 sportlast, teiste seas ka Henry Sildaru, kes läheb teele 20-ndana. Freestyle-suusatajad saavad rada läbida kahel korral, arvesse läheb parem tulemus. Tosin paremat jõuavad edasi finaali.

19-aastane Sildaru teeb olümpial kaasa kõigil kolmel freestyle-suusatamise alal ehk pärast pargisõitu ka Big Airi hüpetes ja rennisõidus.

"Meil on olümpiarajast juba joonised olemas, et me enam-vähem teame, milline see rada on. Aga eks see joonise peal olev rada ja see, mis ta päriselus on, on natuke erinevad. Eks lõpliku kava saame kokku panna siis, kui me ikkagi olümpiarajal kohal oleme," lausus Sildaru umbes nädal enne olümpia avastarti ERR-ile.

"Eks kõik unistavad suurelt, loomulikult nii ka minagi. Aga ma arvan, et esimesed ootused või eesmärgid olekski proovida finaalikohtade eest olümpial mängida. Sealt edasi, ma arvan, oleks kõik juba boonus."

Meeste pargisõidu suuremate favoriitide hulka tuleb arvata norralane Birk Ruud, šveitslane Andri Ragettli ning ameeriklased Alex Hall ja Mac Forehand.