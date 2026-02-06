TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega

Täna kell 15.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängudelt, kus on võistlustules kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill. Kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner, reporterina on kohapeal Ivar Lepik.

Neljapäeva õhtul kahe kaotuse kõrvale esimese võidu kirjutanud Kaldveele ja Lillele tulevad täna neljandas matšis vastu valitsevad olümpiavõitjad ja maailmameistrid, kodujääl võistlevad itaallased Stefania Constantini ja Amos Mosaner.

Mullustel maailmameistrivõistlustel oli Kaldveel ja Lillel Itaalia paariga tuline jõukatsumine poolfinaalis, kus otsustavaks sai lisavoor.

Constantini ja Mosaner on alustanud kodupubliku ees võidu ja kaotusega. Esimeses matšis alistati Lõuna-Korea paar 8:4, aga teises jäädi alla Kanada esindusele tulemusega 2:7.

Alagrupifaasis peavad kõik kümme olümpiale pääsenud riiki üheksa kohtumist ning alagrupist pääseb edasi neli parimat. Medalimängud toimuvad 10. veebruaril.

* * *

Segapaaris kurling on tempokas ja vaataja jaoks kaasahaarav ala, kus olulisel kohal on strateegia ning vastase sammude ette nägemine. Tavakurlingust eristab segapaaris kurlingut see, et võistkondadel on oluliselt vähem mänguaega, millest tuleneb hoogne tempo ning surve mõelda ja otsustada kiiresti. Vaataja jaoks teeb mängu põnevaks seegi, et võistlejatel on mikrofonid, mis võimaldavad kuulda mängijate arutelusid, et mängust ja strateegiast paremini aru saada.

Kivid ja voorud

Kohtumine koosneb kaheksast voorust ning üks võistkond viskab ühe vooru ajal viis kivi.

Igal võistkonnal on enne vooru algust üks kivi väljakule ette paigutatud. Antud mänguvoorus viimase kivi eelisega võistkond paigutab oma kivi ringi sisse ning vastase kivi paigutatakse ringi ette kaitseks. Vastaste kivide eemaldamine ringist ehk "majast" ei ole lubatud kuni neljanda kivini.

Üks mängijatest peab viskama esimest ja viimast kivi ning teine mängija viskab teist, kolmandat ja neljandat kivi. Eesti puhul viskab tavaliselt esimest ja viimast kivi Marie Kaldvee ning keskmisi kive viskab Harri Lill, kuid vajadusel saavad nad järjekorda muuta. Harjata tohivad mõlemad mängijad nii nagu nad mängu käigus ise otsustavad.

Minimaalselt tuleb võistkondadel mängida omavahel kuus vooru. Juhul, kui kaheksanda vooru lõpuks on seis viigis, mängitakse lisavoor.

Punktisüsteem

Voor lõpeb, kui mõlemad tiimid on oma viis kivi ära visanud ning punktiarvestusse lähevad ainult need kivid, mis asuvad ringide sees või puudutavad ringe.

Mängijate eesmärgiks on visata oma kivid punktiala ehk "maja" keskpunktile võimalikult lähedale. Punkte saab ainult see võistkond, kelle kivi on keskpunktile kõige lähemal ning arvesse lähevad kivid, mis on vastase lähimast kivist keskpunktile lähemal. Näiteks: kui vooru lõpus on kolm punast kivi keskpunktile kõige lähemal ja sinine lähim kivi on alles neljas, saab punane võistkond kolm punkti ja sinine punkte ei saa.

Viimase kivi eelis

Viimase kivi eelis ehk "haamer" tähendab, et võistkond saab antud voorus õiguse visata viimane kivi. Viimane vise annab eelise olukord enda kasuks pöörata.

Kui võistkond saab voorus punkte, läheb haamer üle vastasele. Segapaaris kurlingus üldjuhul mänguvoor nulliga ei lõppe, kuid juhul kui see peaks juhtuma, liigub viimase kivi eelis vastasele.

Viimase kivi eelist kasutades soovivad mängijad saada vähemalt kaks punkti. Võistkond, kellel viimase kivi eelis puudub, üritab vastast sundida võtma vaid ühte punkti, et saada siis ise järgmises voorus viimase kivi eelis ja üritada võtta kaks punkti.

Rööv

Rööviks nimetatakse olukorda, kui punkti võidab võistkond, kellel ei ole antud voorus viimase viske eelist. Rööv näitab, et tiim mängis kaitses väga hästi ja sundis vastast vigadele. Rööv on tihti suur taktikaline võit, mis võib muuta mängu edasist kulgu.

Power play

Power play ehk PP on võimalus, mida kumbki võistkond saab kasutada ühes voorus mängu jooksul. Mängutablool on see erimärgistusega märgitud. PP vooru käigus paigutatakse kivid tavapärase kesktsooni asemel väljapoole, diagonaalselt väljaku küljele. See loob PP võtnud võistkonnale parema võimaluse mitme punkti teenimiseks või kindla peale ühe punkti võtmiseks. Vastase eesmärgiks on aga seda takistada.