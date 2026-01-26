Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

Nädalavahetusel peetud Unibet hokiliiga kohtumistes said eestihoki.ee andmetel võidurõõmu tunda Narva PSK ning Kohtla-Järve klubid SK Viru Sputnik ja HC Everest.

Laupäeval Narva jäähallis koguni 734 pealtvaataja ees toimunud kohtumises alistas Narva PSK kodujääl Tartu Välk 494 meeskonna tulemusega 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). Narva eest olid resultatiivsed Vladislav Kaplenko ja Nikita Kirillov, kes mõlemad viskasid kaks väravat.

Tallinnas peetud mängus ei jätnud Kohtla-Järve SK Viru Sputnik vastastele palju võimalusi, olles koguni 10:1 (3:0, 4:1, 3:0) parem Tallinna HC Vipersist. Võitjate poolel said kaks väravat kirja Jegor Romanov, Ilja Grigorjev, Nikita Tailakov ja Andrei Pepelyaev.

Pühapäeval Kohtla-Järvel toimunud tasavägises kohtumises alistas Kohtla-Järve HC Everest tulemusega 6:4 (3:0, 2:1, 1:3) HC Vipersi.

Unibet hokiliiga tabeliseis: 1. Narva PSK 22, 2. SK Viru Sputnik 21, 3. Välk 494 15 punkti, 4. HC Everest 9 punkti, 5. HC Vipers 0 punkti.

Unibet hokiliiga mängud jätkuvad 31. jaanuaril. Kohtla-Järve jäähallis kohtuvad kell 16 SK Viru Sputnik ja HC Everest ning kell 16.55 lähevad Tondiraba jäähallis vastamisi HC Vipers ja Narva PSK.

Põhiturniiri lõpuni on meeskondadel pidada 3-4 mängu.