Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

Jäähokiliigas NHL teenis Tampa Bay Lightning 11. järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati karistusvisete järel Pittsburgh Penguins 2:1.

Kahe väravateta lõppenud perioodi järel viis Lightningu viimasel kolmandikul juhtima Janis Moser, kuid kaks minutit enne lõppu viigistas seisu Jevgeni Malkin.

Kuna lisaajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud, siis selgus võitja karistusvisetega, kus viskas otsustava värava Lightningu abikapten Nikita Kutšerov.

11. järjestikuse võidu teeninud Lightning kordas klubi ajaloo pikimat võiduseeriat. Ühtlasi on tegemist käimasoleva hooaja pikima võiduseeriaga. Lightning tõusis idakonverentsis liidriks (61 p), Penguins jätkab 11. positsioonil (52 p).

Idas teist ja kolmandat kohta hoidvad Carolina Hurricanes ja Detroit Red Wings (mõlemal 60 p) pidid kaotustega leppima. Hurricanes alistus võõral jääl St. Louis Bluesile 0:3 ning Red Wings kaotas täpselt sama skooriga Boston Bruinsile.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Dallas Stars 3:1

Utah Mammoth - Toronto Maple Leafs 6:1

Nashville Predators - Edmonton Oilers 4:3 (la.)

Winnipeg Jets - New York Islanders 5:4

Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 5:3

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 2:1

Washington Capitals - Montreal Canadiens 3:2 (la.)