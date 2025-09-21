X!

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

Kurling
Foto: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Eesti kurlingu esipaar Marie Kaldvee - Harri Lill sai kodusel tippturniiril kolmanda koha. Võit rändas sedapuhku Hiinasse.

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud kõrgetasemelisel segapaariskurlingu MK-etapil teenis olümpiaks valmistuv Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kolmanda koha. Läbinud alagrupi nelja võidu ja ühe napi kaotusega Türgi kurlingupaarile, tuli Kaldveel-Lillel poolfinaalis hiinlaste Zixuan Ye ja Sen Yu 8:4 paremust tunnistada.

"Jah, need kaks kaotust oleks võinud võibolla olemata olla, aga eks seal oli palju kohti, kust saab õppida ja mida saab treeningutesse lisada selle arvelt," sõnas Kaldvee.

Lill täiendas: "Võib-olla ei teinud enda kõige paremat mängu me poolfinaalis, kindlasti jäi mõlemal tiimil seal varu. Päris kõige paremini ei saanud oludega me hakkama, aga mõnikord nii on. Õpime sealt, lähme edasi ja järgmine kord paremini."

Pronksimängus olid Lill-Kaldvee aga väga kindlalt 11:3 üle Rootsi paarist Therese Westmanist ja Robin Ahlbergist. "Üleüldiselt oleme rahul sellega, et saime ikkagi lõpetada hea võiduga," rõõmustas Kaldvee. "See oli ikkagi väga hea mäng ja tugev võit tugeva tiimi üle, kes tegelikult mängis väga hästi kuni selle ühe vooruni, kus me võitsime mitu punkti."

Ye ja Yu alistasid finaalis norralased Kristin Skaslieni ja Magnus Nedregotteni 9:7. "Neil on väga hea sisemine konkurents, Euroopas reisivad ringi neli erinevat võistkonda, kes on kõik väga head ja treener parasjagu otsustab, et millised kaks saavad võistlusele mängima," kirjeldas Lill.

"Selles mõttes neil sisemine motivatsioon on kindlasti väga hea ja eks selles mõttes nad teevad palju trenni. Kindlasti stabiilselt heal tasemel."

Oktoobris ootavad Kaldveed ja Lille ees kolm turniiri Šveitsis.

Toimetaja: Siim Boikov

