Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

Kahel viimasel MK-etapil Rootsis ja Kanadas ei õnnestunud olümpiaks valmistuval kurlingupaaril Marie Kaldveel ja Harri Lillel alagrupist edasi pääseda, kuid sportlaste sõnul on mängukvaliteet iga mänguga tõusnud.

Kanadas toimunud Moose Jaw' MK-etapil pidi Eesti kurlinguduo piirduma alagrupiturniiriga. Nädal varem Rootsis peetud MK-etapil jäädi aga napilt alagrupist edasipääsust ilma, kuna määravaks said täpsusvisked.

Kaldvee kommenteeris, et praegu töötatakse mängu kvaliteedi kallal. "Mängukvaliteet on meil iga mänguga paranenud ning nüüdseks on tugevad voorude algused, mis oli meie murekoht varasematel turniiridel sel hooajal," selgitas Kaldvee, kes teeb mängudes avalööke. "Viimaste kividega ei kasutanud me kõiki pakutud võimalusi alati ära ning tugevate vastate vastu ei piisa ainult heast algusest."

Viimaste turniiride kohta sõnasid sportlased, et kuigi turniiride lõpptulemused on neile endale pettumus, siis töö jätkub ning motivatsioon on tugev.

Lill tõi samuti välja mängukvaliteedi tõusu Kanada turniiril. "Tegime hea sammu edasi kvaliteeditõusu osas. Oluline on see, et isegi kui me alati ei realiseerinud olukordi ära, siis voorude loomises olime senisest palju paremad," kinnitas Lill.

Rootsi MK-etapi kohta ütlesid kurlingumängijad, et ka seal oli mänguseis varasemast parem. "Meil paraku võttis liiga kaua aega, et head mängu näidata. Turniiri lõpus mängisime heal tasemel, kuid selleks ajaks oli alagrupist edasipääs võimatu," nentis Lill.

Kanadas pidi Eesti tunnistama Kanada olümpiamängude esindustiimi Lott ja Lott 6:2 paremust ning Kanada kurlingupaari Walker ja Muyres 6:3 paremust. Seejärel võideti Kanada kurlingupaari Just ja Cherpin 9:0, kuid järgmises kohtumises jäädi võrdses mängus napilt 5:7 alla tugevale paarile Peterman ja Gallant. Turniir lõpetati võiduga 8:7.

Kaldvee ja Lille järgmiseks turniiriks on Rootsis 28. detsembril algav MK-etapp. Jaanuari keskpaigas toimub aga Tallinnas kõrgetasemeline segapaariskurlingu MK-etapp, mis on olümpiamängude peaprooviks, tuues Eestisse mitmed olümpiamängudele kvalifitseerunud kurlingupaarid.