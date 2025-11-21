X!

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill.
Marie Kaldvee ja Harri Lill.
Kurling

Olümpiaks valmistuv Eesti kurlinguduo Marie Kaldvee ja Harri Lill loovutas maailma edetabelis liidrikoha Austraalia paarile Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Eestlased on maailma edetabeli tipus olnud aasta ja ühe kuu, kuid viimaste MK-etappide tulemusel läks pikalt teisel kohal olnud Austraalia paar mööda.

Lill sõnas, et tippspordi juurde kuuluvad nii võidud kui kaotused. "Üldiselt ei olnud meie hooaja algus piisavalt hea. Oli väga häid mänge, kuid nende sekka on tulnud kohtumisi, kus meie stabiilsus ei olnud tipptasemel ning pidime seetõttu mängudes võtma liiga suuri riske. Samas nii kõrgel tasemel mängides kasutab vastane kätte antud võimalused koheselt ära," kommenteeris Lill.

Maailma edetabeli arvestusse lähevad viimase kuue rahvusvaheliste võistluste tulemused ning Austraalia kurlingupaar, kes ei ole hetkel olümpiapiletit endale veel lunastanud, on turniiridel näidanud stabiilselt häid tulemusi.

Eestil jäi viimasel kahel MK-etapil stabiilsusest puudu. Novembri alguses Poolas toimunud MK-etapil piirdus Eesti veerandfinaaliga ning nädalavahetusel Kanadas toimunud turniiril teenis Eesti kolm võitu ja kaks kaotust, kuid jäi veerandfinaali ukse taha täpsusvisete statistika tõttu.

Tahli Gill ja Dean Hewitt juhivad maailma edetabelit 224,8 punktiga. Edetabeli teisel kohal oleval Kaldveel ja Lillel on teenitud 188,5 punkti. Kolmandal kohal asub Norra kurlingupaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten 168,3 punktiga.

Olümpiamängudeni jäänud kuudel on Eesti kurlingupaari eesmärgiks töötada stabiilsuse kallal. "Keskendume oma taustatiimiga eelkõige sellele, et igas mängus oleks meie sooritus maksimaalne. See on meie peamine fookus täna," sõnas Lill.

Esmakordselt tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2023. aasta oktoobris. Teist korda tõusid Kaldvee ja Lill maailma edetabeli tippu 2024. aasta mais tänu võidetud MM-hõbedale. Esikohta on hoitud läbi terve eelmise hooaja tänu viiele MK-etapivõidule ja MM-i neljandale kohale, millega edestati edetabelis oma lähemaid konkurente.

