Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

Jäähoki
Elvis Merzlikinš
Elvis Merzlikinš Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jäähoki

Kuu enne Milano Cortina olümpiamängude algust selgus viie rõnga all litrit libistama asuva Läti jäähokikoondise koosseis.

Valikusse kuulub 25 mängijat, kellest kuus teenivad elatist maailma tugevaimas liigas NHL-is: Rodrigo Abols (Philadelphia Flyers), Uvis Balinskis (Florida Panthers), Teodors Blugers (Vancouver Canucks), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning), Elvis Merzlikinš (Columbus Blue Jackets) ja Arturs Šilovs (Pittsburgh Penguins).

Seega mängib NHL-ist koosseisus kolm ründajat, üks kaitsja ja koguni kaks väravavahti: Merzlikinš ja Šilovs. Samuti kuulub peatreener Harijs Vitolinši nimetatud koosseisu kauaaegne kapten Kaspars Daugavinš, kes mängib hetkel Saksamaa esiliigas ja kelle jaoks on tegemist juba neljanda olümpiaga.

Läti jäähokikoondis mängib Milano Cortina olümpial C-alagrupis, kus tuleb minna vastamisi Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Taani koondistega. Kõik pääsevad edasi sõelmängudele, aga sportlikest tulemustest sõltub, kas kaheksandikfinaalidesse või otse veerandfinaalidesse. Enne turniiri peab Läti veel ka kontrollkohtumise Šveitsiga.

Läti jäähokikoondis on alates 2002. aasta Salt Lake City olümpiast jäänud vaid korra mängudelt eemale - meeskond ei kvalifitseerunud 2018. aasta PyeongChangi olümpiale. Parimal juhul ehk 2014. aastal Sotšis tuli meeskond kaheksandaks.

Toimetaja: Siim Boikov

