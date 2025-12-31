Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

Läti koondis võitis B-alagrupi kohtumise 6:3 (1:0, 3:2, 2:1). Kristers Ansons panustas värava ja kolme resultatiivse sööduga, Alberts Smitsi nimele jäi värav ja kaks tulemuslikku söötu.

Taani alustas turniiri võitlusliku lisaajakaotusega Kanadale 1:2 ja jäi seejärel suurelt 0:8 alla Soomele. Viimases alagrupimängus minnakse vastamisi Tšehhiga.

Enne aasta viimasel päeval toimuvaid mänge on selge, et A-grupist jätkavad veerandfinaalis Rootsi, USA, Slovakkia ja Šveits ning B-grupist Kanada, Soome, Tšehhi ja Läti.

Kummagi alagrupi viimane ehk Saksamaa ja Taani kohtuvad 2. jaanuaril relegatsioonikohtumises, mille kaotaja langeb järgmiseks turniiriks kõrgliigast.

Jäähoki juunioride maailmameister selgub 5. jaanuaril. Tiitlit kaitseb võõrustaja USA.