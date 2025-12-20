X!

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

Mäesuusatamine
Cornelia Hütter.
Cornelia Hütter. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Naiste mäesuusatamise MK-etapil Prantsusmaal Val d'Isere's võitis kiirlaskumise austerlanna Cornelia Hütter.

Esimest korda sel hooajal võidurõõmu tundnud Hütter edestas 0,26 sekundiga sakslannat Kira Weidle-Winkelmanni. Tegu oli Hütteri karjääri 10. etapivõiduga ja viiendaga kiirlaskumises.

Kolmanda koha saavutas 41-aastane Lindsey Vonn, kes jõudis esikolmikusse kolmandat kiirlaskumise etappi järjest. Ta kaotas võitjale 0,35 sekundiga.

Hütteri esikohta oleks võinud ohustada itaallanna Sofia Goggia, kes oli poolel maal ligi pool sekundit kiirem, aga väike sõiduviga maksis talle võimaluse kõrgete kohtade nimel võidelda. Goggiale läks lõpuks kirja paremuselt kaheksas aeg (+0,62).

Pühapäeval toimub Val d'Isere's ülisuurslaalom.

Toimetaja: Henrik Laever

