Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

30-aastane sakslane jõudis suure verstapostini läinud ööl, kui Oilers alistas võõral jääl Pittsburgh Penguinsi 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). Draisaitl jagas neli resultatiivset söötu ning need vormistasid väravateks Zach Hyman, Connor McDavid, Evan Bouchard ja Vassili Podkolzin.

"Selliseid tunnustusi seostatakse ühe mängijaga, aga tegelikult on selle taga väga suur hulk inimesi, kes on minu edus üliolulist rolli mänginud. Minu kõrval on mängijaid, kes on võtnud minu õlgadelt igasugused raskused ära ja lasknud mul lihtsalt teha seda, mida ma oskan kõige paremini teha. Olen selle eest tohutult tänulik," rääkis Draisaitl mängu järel.

Draisaitli arvele on kogunenud 824 põhihooaja mänguga 416 väravat ja 587 väravasöötu. Ta on esimene sakslane ja 21. Euroopast pärit mängija, kes liitunud 1000 punkti klubiga. Oilersi mängijatest on varem selle tähiseni jõudnud Wayne Gretzky (1669 punkti), McDavid (1138), Jari Kurri (1043) ja Mark Messier (1034).

Oilers tõusis võiduga läänekonverentsis kuuendale kohale (38 punkti). Penguins paikneb idakonverentsis üheksandal positsioonil (37).

Teised tulemused:

San Jose Sharks - Calgary Flames 6:3

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3:5

Minnesota Wild - Washington Capitals 5:0

Boston Bruins - Utah Mammoth 4:1

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 4:3 (la.)

Detroit Red Wings - New York Islanders 3:2

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 1:4

New York Rangers - Vancouver Canucks 0:3

Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 3:2