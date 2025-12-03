X!

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

Jäähoki
Carter Hart
Carter Hart Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alistas Vegas Golden Knights karistusvisete järel 4:3 Chicago Blackhawksi. Võitjate väravas seisis pika mängupausi järel Carter Hart.

Normaalaeg lõppes 2:2 viigiseisul ja kuna lisaajal väravaid ei visatud, selgitati võitja karistusvisetes, kus Golden Knightsile tõi võidu Shea Theodore neljandas viskevoorus.

Hart tõrjus Golden Knightsi väravasuul 27 pealeviset, neist kaks bullitiseerias. Enne seda mängu tegi Hart viimati NHL-i matšis kaasa 22 kuud ja 12 päeva tagasi. Mängupaus oli tingitud sellest, et Hart oli Kanadas kohtu all süüdistatuna grupiviisilises seksuaalrünnakus, kuid tänavu juuli lõpus mõisteti kõik süüalused õigeks ning alates 15. oktoobrist oli neil luba NHL-i klubidega leping sõlmida. Enne kohtuasja Philadelphia Flyersis mänginud Hart liitus Vegas Golden Knightsiga 16. oktoobril prooviperioodiks, 24. oktoobril aga allkirjastati kaheaastane leping.

Tulemused:

Detroit – Boston 5:4
Montreal – Ottawa 2:5
NY Rangers – Dallas 3:2 la.
NY Islanders – Tampa Bay 2:1
Florida – Toronto 1:4
Nashville – Calgary 5:1
Colorado – Vancouver 3:1
Edmonton – Minnesota 0:1
Las Vegas – Chicago 4:3 kv.
Los Angeles – Washington 1:3

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

15:52

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

02.12

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

01.12

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

29.11

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

27.11

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

24.11

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

23.11

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

18.11

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:49

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16:17

Aron saab hooaja viimasel etapil veel Alpine'i autoga sõita

16:10

VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil? Uuendatud

15:11

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

14:14

Kristjan Tamm sai Vietnamis avaringis raske võidu

13:25

Raju: heal juhul jõuab Milano olümpiale käputäis Venemaa sportlasi

12:34

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

11:53

Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo