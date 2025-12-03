Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

Normaalaeg lõppes 2:2 viigiseisul ja kuna lisaajal väravaid ei visatud, selgitati võitja karistusvisetes, kus Golden Knightsile tõi võidu Shea Theodore neljandas viskevoorus.

Hart tõrjus Golden Knightsi väravasuul 27 pealeviset, neist kaks bullitiseerias. Enne seda mängu tegi Hart viimati NHL-i matšis kaasa 22 kuud ja 12 päeva tagasi. Mängupaus oli tingitud sellest, et Hart oli Kanadas kohtu all süüdistatuna grupiviisilises seksuaalrünnakus, kuid tänavu juuli lõpus mõisteti kõik süüalused õigeks ning alates 15. oktoobrist oli neil luba NHL-i klubidega leping sõlmida. Enne kohtuasja Philadelphia Flyersis mänginud Hart liitus Vegas Golden Knightsiga 16. oktoobril prooviperioodiks, 24. oktoobril aga allkirjastati kaheaastane leping.

Tulemused:

Detroit – Boston 5:4

Montreal – Ottawa 2:5

NY Rangers – Dallas 3:2 la.

NY Islanders – Tampa Bay 2:1

Florida – Toronto 1:4

Nashville – Calgary 5:1

Colorado – Vancouver 3:1

Edmonton – Minnesota 0:1

Las Vegas – Chicago 4:3 kv.

Los Angeles – Washington 1:3