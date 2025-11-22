X!

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Andres Mets
Kurling

Eesti kurlinguvõistkonnad alustasid Soomes toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi võidukalt, kui meeskond alistas Prantsusmaa ning naiskond teenis võõrustaja üle kindla võidu.

Koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja Kerli Laidsalu mängiv Eesti naiskond ei andnud B-divisjonis soomlannadele võimalustki: esimese kuue vooruga saadi kirja juba 12 punkti, millega realiseeriti kindel võit.

"Saime täna oma mängu mängida ning kasutasime enda võimalused ära. Tunne on hea, kuid võistlus on alles ees ning meie eesmärgiks on hoida head hoogu ja stabiilsust," ütles kapten Laidsalu.

Eesti naised jätkavad turniiri pühapäeval, kui lähevad hommikul vastamisi Poolaga ning õhtupoolikul Austriaga.

Eesti meeskond läks turniiri esimeses kohtumises vastamisi Prantsusmaaga ning läks neljanda vooru lõpuks juhtima 4:1. Prantslased said järgmises voorus veel ühe punkti, aga eestlased vastasid järgmises kahega. Prantsusmaa tegi üheksandas vooru asjad huvitavamaks, kui jõudsid kolmepunktilise vooruga ühe punkti kaugusele, aga Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko lõpetasid kindlalt ning vormistasid 8:6 võidu.

Kapten Veltsman sõnas, jää tunnetus oli avamängus hea. "Alates esimesest kivist saime jää kiiruse tunnetuse kätte ning tegime endale hea eduseisu kuni lõpuni. Lõpus vastased küll vähendasid vahet mõne täpse viskega, kuid meil oli viimases voorus viimase viske õigus ja kasutasime selle ära," kommenteeris Veltsman.

Meeskond kohtub veel laupäeva õhtul Ukrainaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jääkeegli uudised

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

10:53

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

23.10

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

sport.err.ee värsked uudised

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:14

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

16:02

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

15:40

Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

15:27

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

13:26

Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

11:37

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

11:09

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

09:05

Vetkal sekkus Hollandis esmakordselt pingilt ja Dordrecht sai viigi

08:27

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

08:07

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo