Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

Koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja Kerli Laidsalu mängiv Eesti naiskond ei andnud B-divisjonis soomlannadele võimalustki: esimese kuue vooruga saadi kirja juba 12 punkti, millega realiseeriti kindel võit.

"Saime täna oma mängu mängida ning kasutasime enda võimalused ära. Tunne on hea, kuid võistlus on alles ees ning meie eesmärgiks on hoida head hoogu ja stabiilsust," ütles kapten Laidsalu.

Eesti naised jätkavad turniiri pühapäeval, kui lähevad hommikul vastamisi Poolaga ning õhtupoolikul Austriaga.

Eesti meeskond läks turniiri esimeses kohtumises vastamisi Prantsusmaaga ning läks neljanda vooru lõpuks juhtima 4:1. Prantslased said järgmises voorus veel ühe punkti, aga eestlased vastasid järgmises kahega. Prantsusmaa tegi üheksandas vooru asjad huvitavamaks, kui jõudsid kolmepunktilise vooruga ühe punkti kaugusele, aga Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko lõpetasid kindlalt ning vormistasid 8:6 võidu.

Kapten Veltsman sõnas, jää tunnetus oli avamängus hea. "Alates esimesest kivist saime jää kiiruse tunnetuse kätte ning tegime endale hea eduseisu kuni lõpuni. Lõpus vastased küll vähendasid vahet mõne täpse viskega, kuid meil oli viimases voorus viimase viske õigus ja kasutasime selle ära," kommenteeris Veltsman.

Meeskond kohtub veel laupäeva õhtul Ukrainaga.