Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

Kahel aastal järjest Euroopa meistrivõistlusi A-divisjonis ehk kümne parema hulgas mänginud Eesti naiskond pidi eelmisel sügisel leppima üheksanda kohaga, mis tähendas langemist B-divisjoni.

Naiskonna koosseis kahe hooaja vahel pole muutunud, kuid rollid on ümber jagatud. Kui eelmisel aastal oli kapten Liisa Turmann ja viimane viskaja Erika Tuvike, siis tänavu on tiimi kapten Kerli Laidsalu ja viimaseid viskeid teeb Turmann.

"Me tegime selle otsuse kevadel, kui meil oli kokkuvõte kõigist asjadest," selgitas Turmann ERR-ile. "Siis treenerid soovitasid, et me prooviks hoopis selliselt läheneda. Hetkel see toimib. Praegu mina tunnen ennast mugavalt viimase viskajana ja Kerli tunneb ennast nüüd juba mugavalt ka kapteni rollis."

"Eesmärk oli kindlasti parandada tiimitööd ja näha, kuidas teiste asetustega rollid paremini sobituvad ja kuidas see tiimitöö kas siis paraneb või halveneb," lisas kapten Laidsalu. "Aga nagu näha, siis nende muudatustega on läinud asjad paremaks ja tulemused on tulnud. Mis tähendab seda, et tegelikult see muudatus oli vajalik ja põhjendatud."

"Hea on, kui tiimis on erinevaid rolle ja kõik teavad tegelikult, mis on selle rolli raskus," jätkas Turmann. "Mina kui kapteni rollis tean, kui raske seal tagapesas olla on. Ma oskan siis toetada selle võrra Kerlit ja Erika näiteks oskab eelmise aasta viimase viskajana mind toetada viimase viskaja rollis."

Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis mängib samuti kümme naiskonda ja kindlasti pole seal kahe parema hulka jõudmine kergem ülesanne, kui A-divisjoni püsimajäämine.

"Olles pikalt mänginud, siis tead, et B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem," lausus Turmann. "A-divisjonis sa juba tead, et sul on kõik vastased rasked, B-divisjonis sa ei tea, mis sul vastane järgmisena teeb."

Kohe pärast Euroopa meistrivõistlusi - vaid nädalase vahega - alustab Eesti naiskond Kanadas toimuvat olümpiamängude valikturniiri.

"Mina ütleks, et pigem on see hea. Selles osas, et me saamegi Euroopa meistrivõistlusi võtta testi või katsetusena," lausus Laidsalu. "Mis tähendabki seda, et me kohe juba seal näeme, mis on vaja parandada, mis on vaja sisse uut tuua, mida on vaja välja võtta. Me saame kohe seal kõik muudatused ära teha."

Turmanni sõnul on raske turniir hea vaimne ettevalmistus. "Meil tegelikult hooaja sees oli ka üks nädal, kus meil olid järjest võistlusturniirid. Et oli üks turniir, siis olime paar päeva kodus ja läksime uuesti võistlema," võrdles ta.

"See oli kindlasti hea koht, kus me siis tegime restardi endale ja vaatasime üle mingid asjad, mis on vaja korrigeerida. Ma arvan, et me oleme valmis selleks, sest see on ju see, mille nimel me tegelikult tööd oleme teinud kõik need neli aastat."

Olümpiapileti teenivad Kanadas valikturniiri kaks paremat. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi.