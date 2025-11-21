X!

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

Kurling
Foto: ERR
Kurling

Olümpiamängude valikturniiriks valmistuv Eesti kurlingunaiskond alustab laupäeval Soomes Euroopa meistrivõistlusi. Sel aastal mängib Eesti naiskond B-divisjonis.

Kahel aastal järjest Euroopa meistrivõistlusi A-divisjonis ehk kümne parema hulgas mänginud Eesti naiskond pidi eelmisel sügisel leppima üheksanda kohaga, mis tähendas langemist B-divisjoni.

Naiskonna koosseis kahe hooaja vahel pole muutunud, kuid rollid on ümber jagatud. Kui eelmisel aastal oli kapten Liisa Turmann ja viimane viskaja Erika Tuvike, siis tänavu on tiimi kapten Kerli Laidsalu ja viimaseid viskeid teeb Turmann.

"Me tegime selle otsuse kevadel, kui meil oli kokkuvõte kõigist asjadest," selgitas Turmann ERR-ile. "Siis treenerid soovitasid, et me prooviks hoopis selliselt läheneda. Hetkel see toimib. Praegu mina tunnen ennast mugavalt viimase viskajana ja Kerli tunneb ennast nüüd juba mugavalt ka kapteni rollis."

"Eesmärk oli kindlasti parandada tiimitööd ja näha, kuidas teiste asetustega rollid paremini sobituvad ja kuidas see tiimitöö kas siis paraneb või halveneb," lisas kapten Laidsalu. "Aga nagu näha, siis nende muudatustega on läinud asjad paremaks ja tulemused on tulnud. Mis tähendab seda, et tegelikult see muudatus oli vajalik ja põhjendatud."

"Hea on, kui tiimis on erinevaid rolle ja kõik teavad tegelikult, mis on selle rolli raskus," jätkas Turmann. "Mina kui kapteni rollis tean, kui raske seal tagapesas olla on. Ma oskan siis toetada selle võrra Kerlit ja Erika näiteks oskab eelmise aasta viimase viskajana mind toetada viimase viskaja rollis."

Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis mängib samuti kümme naiskonda ja kindlasti pole seal kahe parema hulka jõudmine kergem ülesanne, kui A-divisjoni püsimajäämine.

"Olles pikalt mänginud, siis tead, et B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem," lausus Turmann. "A-divisjonis sa juba tead, et sul on kõik vastased rasked, B-divisjonis sa ei tea, mis sul vastane järgmisena teeb."

Kohe pärast Euroopa meistrivõistlusi - vaid nädalase vahega - alustab Eesti naiskond Kanadas toimuvat olümpiamängude valikturniiri.

"Mina ütleks, et pigem on see hea. Selles osas, et me saamegi Euroopa meistrivõistlusi võtta testi või katsetusena," lausus Laidsalu. "Mis tähendabki seda, et me kohe juba seal näeme, mis on vaja parandada, mis on vaja sisse uut tuua, mida on vaja välja võtta. Me saame kohe seal kõik muudatused ära teha."

Turmanni sõnul on raske turniir hea vaimne ettevalmistus. "Meil tegelikult hooaja sees oli ka üks nädal, kus meil olid järjest võistlusturniirid. Et oli üks turniir, siis olime paar päeva kodus ja läksime uuesti võistlema," võrdles ta.

"See oli kindlasti hea koht, kus me siis tegime restardi endale ja vaatasime üle mingid asjad, mis on vaja korrigeerida. Ma arvan, et me oleme valmis selleks, sest see on ju see, mille nimel me tegelikult tööd oleme teinud kõik need neli aastat."

Olümpiapileti teenivad Kanadas valikturniiri kaks paremat. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jääkeegli uudised

23:06

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

23.10

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

sport.err.ee värsked uudised

23:38

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

22:55

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

22:48

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21:59

ETV spordisaade, 21. november

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

20:34

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

19:40

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

16:32

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

16:10

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

15:45

Malõgina jõudis Slovakkias paarismängus finaali

15:21

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

14:48

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

14:23

Sepp aitas koduülikooli teisel lisaajal võiduni

13:50

Anikina ja Ink võitsid kodusel turniiril kaks karikat

13:17

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo