Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

EM-i B divisjonis pääsesid poolfinaalidesse Läti, Eesti, Inglismaa ja Austria. Eesti vastaseks laupäeva hommikul toimuvas poolfinaalis on Austria naiskond, kelle üle said eestlannad alagrupimängus võidu 10:2.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas, et vastast ei tohi alahinnata. "Poolfinaalis tuleb kindlasti tugev võitlus, sest kaalul on edasipääs A-divisjoni. Me anname endast parima ning oleme võitluseks valmis," sõnas Laidsalu.

Poolfinaali võit tagab kahele naiskonnale koha järgmisel aastal EM-i tugevaimas, A-divisjonis. B-divisjoni võitja selgub laupäeva pärastlõunal peetavas finaalis.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Naiskonna treener Soomes on Magnus Nedregotten.

Eesti meeskond sel aastal alagrupist edasi ei pääsenud ning pidi turniiri jooksul leppima kahe võidu ja viie kaotusega. B-divisjoni üldarvestuses said Eesti mehed 13. koha. Koondise koosseisu kuulusid kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko.