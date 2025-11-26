X!

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Andres Mets
Kurling

Euroopa meistrivõistlustel kurlingus pidi Eesti naiskond teisipäeval tunnistama Hollandi paremust 9:6, kuid kolmapäeva hommikul alistati Slovakkia kindlalt 8:3.

Soomes toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kohtus Eesti teisipäeval Hollandiga ning kohtumine algas tasavägiselt - kuuenda vooru järel oli seis viigis 5:5. Seitsmendas voorus teenis Eesti ühe punkti, mis jäigi paraku jaoks viimaseks. Mängu kolmes viimases voorus haaras vastane initsiatiivi ning Eesti pidi tunnistama Hollandi paremust 9:6.

Hommikuses mängus Slovakkia vastu juhtis aga Eesti mängu kindlalt ning saavutati veenev võit 8:3.

Naiskonnal on EM-il peetud kuus kohtumist ning kirjas on neli võitu ja kaks kaotust. B-divisjoni edetabelis asub Eesti teisel kohal. Esikohal jätkab hoiab jätkuvalt Läti, kes on seni võitnud kõik peetud kohtumised. Kolmapäeval mängib Eesti ka Sloveenia naiskonnaga.

Eesti meeskonnal on peetud samuti viis kohtumist ning kirjas kaks võitu ja kolm kaotust. Teisipäeva õhtul pidi Eesti koondis tunnistama alagrupi liidri Inglismaa paremust 9:7.

Eesti võistkonnad võistlevad B-divisjonis. Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad EMil Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Eesti naiskonna treener Soomes on Magnus Nedregotten. Eesti meestekoondis mängib EM-il koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko. Eesti vastasteks on Ukraina, Prantsusmaa, Läti, Wales, Inglismaa, Türgi, Sloveenia ja Prantsusmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

