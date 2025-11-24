X!

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Soomes toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kurlingus pidi Eesti naiskond tunnistama Poola paremust, kuid seejärel alistati kindlalt Austria esindus. Eesti meeskond kohtus Lätiga ning võitja selgitamiseks läks vaja lisavooru.

Tiitlivõistluse teisel päeval pidi Eesti naiskond hommikuses mängus tunnistama Poola paremust 9:4, kuid sama päeva pealelõunal alistati Austria esindus kindlalt 10:2. Hetkel on Eesti naiskonnal peetud kolm kohtumist ning kirjas on kaks võitu ja üks kaotus.

Kerli Laidsalu kommenteeris, et kohtumine Poolaga ei olnud soovitud tasemel. "Mäng Poolaga ei läinud meil nii nagu soovisime ja vastane suutis otsustavatel hetkedel oma visked realiseerida. Õppisime sellest kohtumisest palju ning teises mängus Austria vastu suutsime oma mänguplaani kindlalt järgida, mis andis meile vajaliku tulemuse," ütles Eesti naiskonna kapten.

Alagrupis jagavad eestlannad kolmandat kohta Austria ja Poolaga. Alagrupi liidriks on Läti naiskond, kellel on kirjas kolm võitu. Esmapäeval kohtub Eesti Ungari naiskonnaga.

Eesti kurlingumeeskond alistas EM-i avapäeval Prantsusmaa ja Ukraina, kuid pühapäeval pidid eestlased tunnistama Läti paremust. Eesti ja Läti kohtumine kujunes pingeliseks ning viimase vooru järel oli seis viigis 7:7. Võitja selgitamiseks läks seega vaja lisavooru, kus vastasel oli viimase kivi eelis. Kuigi mängu käigus röövis Eesti Lätilt punkte koguni kahel korral, siis otsustavas voorus punktirööv ei õnnestunud ning Läti teeniski viimase kivi eelise toel otsustava punkti. Kohtumine lõppes 8:7 Läti kasuks.

Eduard Veltsman sõnas, et kohtumise tegid raskeks alguses tehtud vead. "Mängu esimeses pooles tegime mitu viga ja andsime edu käest, mistõttu pidime vastaseid taga ajama. Mängu teises pooles näitasime head taset ja viigistasime seisu, kuid lisavooru läksime viimase kivita ja meil ei õnnestunud punkte varastada. Valus kaotus, kuid võitlus pääsu eest play-off'i alles seisab ees," sõnas Veltsman.

Eesti kurlingumeeskonnal on samuti kirjas kaks võitu ja üks kaotus. Esmapäeva õhtul kohtub Eesti Walesi koondisega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

