X!

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

Kurling
Eesti naiste kurlingukoondis
Eesti naiste kurlingukoondis Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Eesti naiste kurlingukoondis teenis Lahtis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel B-divisjonis ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Esmaspäeval oli Eesti koondis üle Ungarist 11:3. Eesti röövis kohe kahes esimeses voorus kolm kivi ja asus 6:0 juhtima. Kogu matš sai otsa juba kuuenda vooru järel.

Kokku on Eestil kirjas kolm võitu ja üks kaotus: turniiri avamängus alistati võõrustaja Soome 12:0, seejärel kaotati Poolale 4:9, aga võideti Austriat 10:2.

Teisipäeval on Eesti koondis vastamisi Hollandiga, kel kirjas üks võit ja kolm kaotus. Ainsana jätkab B-divisjonis täisedu nelja võiduga Läti.

Eesti meeskonnal on B-divisjoni B-grupis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Esmaspäeval jäi Eesti meeskond alla Walesile 5:8. Varasemalt olid kirjad võidud Prantsusmaa (8:6) ja Ukraina (10:3) üle ning kaotus Lätilt (7:8).

Teisipäeval ootab Eesti meeskonda ees vastasseis Inglismaaga, kes on võitnud kõik neli senist matši.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad EM-il Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Eesti meestekoondis mängib EM-il koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko.

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

