Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

Eesti koondise ründajate Henri Anieri ja Rauno Sappineni väravatest lõppes kohtumine Paides 1:1 ning viis Flora seeläbi ühe sammu kaugusele meistritiitlist.

Kui Sappineni viigivärav sündis mängu teisel lisaminutil, leidus veel kuus minutit hiljem rohkemgi draamat: Martin Miller sai karistusala joonel palli ning saatis selle madala löögiga Flora väravasse, ent äärekohtunik Silver Sepp nägi olukorras suluseisu ja VAR kinnitas selle kiirelt.

Otseülekandes nähtu põhjal oli kohtunike otsus vastuoluline ning sellele juhtisid tähelepanu ka võõrustajad. "Jõhkram rööv kui Louvre'is - aga vargad kõigile teada ja videopilti talletatud," kirjutas Paide pärast pingelise mängu lõppu sotsiaalmeediapostituses.