X!

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

Premium liiga
Foto: Kuvatõmmis
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas mängisid Paide Linnameeskond ja FC Flora pühapäeval 1:1 viiki. Mängu kaheksandal lisaminutil jätsid kohtunikud lugemata võõrustajate potentsiaalse võiduvärava.

Eesti koondise ründajate Henri Anieri ja Rauno Sappineni väravatest lõppes kohtumine Paides 1:1 ning viis Flora seeläbi ühe sammu kaugusele meistritiitlist.

Kui Sappineni viigivärav sündis mängu teisel lisaminutil, leidus veel kuus minutit hiljem rohkemgi draamat: Martin Miller sai karistusala joonel palli ning saatis selle madala löögiga Flora väravasse, ent äärekohtunik Silver Sepp nägi olukorras suluseisu ja VAR kinnitas selle kiirelt.

Otseülekandes nähtu põhjal oli kohtunike otsus vastuoluline ning sellele juhtisid tähelepanu ka võõrustajad. "Jõhkram rööv kui Louvre'is - aga vargad kõigile teada ja videopilti talletatud," kirjutas Paide pärast pingelise mängu lõppu sotsiaalmeediapostituses.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

16:48

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

25.10

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

21.10

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

21.10

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

19:31

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

18:56

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

18:18

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

18:09

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

17:35

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

16:48

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

15:44

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga Uuendatud

15:14

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

14:42

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

14:01

Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo