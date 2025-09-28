Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

Kaks väravat lõi pühapäeval 21. sünnipäeva tähistanud Ukraina keskväljamees Oleksandr Musolitin, kes saatis avapoolajal Flora võrku ilusa karistuslöögi ning mängu lõpus suurepärase kauglöögi. Flora on sel nädalal saanud kaks karmi kaotust, kui jäi kolmapäeval alla ka lähirivaalile Levadiale.

"Meil olid head rünnakud, mida me ei suutnud lõpetada konkreetsusega," rääkis kaotuse järel Flora peatreener Konstantin Vassiljev. "Teine värav ristnurka: pole midagi öelda. Seejärel võtsime natuke rohkem riske, kaitses olime raskustes ja kolmas värav oli selle tagajärg. Kaks suurt mängu oleme kaotanud, oli teada, et see nii lihtsalt ei tule. Täna läks nii, nüüd peame puhkama ja järgmiseks mänguks valmistuma," lisas endine koondislane.

"See on derbi: me ei valmistunud selleks mänguks liigatabelit vaadates, vaid derbile mõeldes," kommenteeris Kalju juhendaja Nikita Andrejev. "Eile vaatasime Madridi derbit ja täna tegime ühe hooaja parima esituse. Arvan, et väärisime võitu. Kontrollisime mängu, domineerisime, lõime piisavalt võimalusi - braavo. Tahan sellist tiimi iga nädalavahetus näha. Meil on oma eesmärgid, kuus mängu hooaja lõpuni, peame võitma kuus mängu. Siis vaatame novembris, kus tabelis oleme."

Pärast UEFA Konverentsiliigast välja kukkumist kaotas Kalju augustis Premium liigas kaks mängu järjest, aga seejärel on kuuest mängust võidetud neli ja viigistatud kaks. "Meil on pärast veidi keerulisemat perioodi hästi minemas, selle üle on väga hea meel," tõdes Kalju kolmanda värava löönud Mattias Männilaan. "Otsest muutust pole olnud, lihtsalt oleme tuletanud meelde, mille jaoks seda tööd teeme. Musolitini kaks ristakat: parim sünnipäevakink! Endal ka teist mängu järjest värav, selle üle saab ka rahul olla."