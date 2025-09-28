X!

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

Premium liiga
Foto: Kuvatõmmis
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 30. voorus alistas Nõmme Kalju kodusel Hiiu staadionil 3:1 tabeliliidri FC Flora. Kaljule tähistas see kolmandat järjestikust võitu, Florale teist järjestikust kaotust.

Kaks väravat lõi pühapäeval 21. sünnipäeva tähistanud Ukraina keskväljamees Oleksandr Musolitin, kes saatis avapoolajal Flora võrku ilusa karistuslöögi ning mängu lõpus suurepärase kauglöögi. Flora on sel nädalal saanud kaks karmi kaotust, kui jäi kolmapäeval alla ka lähirivaalile Levadiale.

"Meil olid head rünnakud, mida me ei suutnud lõpetada konkreetsusega," rääkis kaotuse järel Flora peatreener Konstantin Vassiljev. "Teine värav ristnurka: pole midagi öelda. Seejärel võtsime natuke rohkem riske, kaitses olime raskustes ja kolmas värav oli selle tagajärg. Kaks suurt mängu oleme kaotanud, oli teada, et see nii lihtsalt ei tule. Täna läks nii, nüüd peame puhkama ja järgmiseks mänguks valmistuma," lisas endine koondislane.

"See on derbi: me ei valmistunud selleks mänguks liigatabelit vaadates, vaid derbile mõeldes," kommenteeris Kalju juhendaja Nikita Andrejev. "Eile vaatasime Madridi derbit ja täna tegime ühe hooaja parima esituse. Arvan, et väärisime võitu. Kontrollisime mängu, domineerisime, lõime piisavalt võimalusi - braavo. Tahan sellist tiimi iga nädalavahetus näha. Meil on oma eesmärgid, kuus mängu hooaja lõpuni, peame võitma kuus mängu. Siis vaatame novembris, kus tabelis oleme."

Pärast UEFA Konverentsiliigast välja kukkumist kaotas Kalju augustis Premium liigas kaks mängu järjest, aga seejärel on kuuest mängust võidetud neli ja viigistatud kaks. "Meil on pärast veidi keerulisemat perioodi hästi minemas, selle üle on väga hea meel," tõdes Kalju kolmanda värava löönud Mattias Männilaan. "Otsest muutust pole olnud, lihtsalt oleme tuletanud meelde, mille jaoks seda tööd teeme. Musolitini kaks ristakat: parim sünnipäevakink! Endal ka teist mängu järjest värav, selle üle saab ka rahul olla."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

19:08

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

18:28

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

16:55

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Kuressaare tõusis Tammekast ette

24.09

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

24.09

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele

24.09

Äsja esimese koondisekutse teeninud Eerme peab operatsioonilauale heitma

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

19:31

Soomer teenis Saksamaa meistrivõistlustelt pronksmedali

19:08

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

18:48

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

18:28

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

17:49

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

16:55

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

15:05

Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

14:35

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

13:42

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

13:15

Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

12:46

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo