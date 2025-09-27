X!

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

sport
Robin Liksor MK-etapil Berliinis
Robin Liksor MK-etapil Berliinis Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
sport

Singapuris lõppenud paraujumise MM-il sai Robin Liksor (klass SB8) 100 meetri rinnuliujumises seitsmenda koha.

Liksori aeg finaalis oli 1.15,09. Kaksikvõidu võtsid neutraalse lipu all võistlevad Andrei Kalina (1.08,43) ja Daniil Smirnov (1.10,72), pronksmedali sai hispaanlane Oscar Salguero Galisteo (1.11.,57).

Eelujumises sai Liksor kaheksanda aja 1.15,59. Eestlane oli teises eelujumises viies, kiireimad ajad said kirja neutraalse lipu all võistlevad Kalina (1.10,84) ja Smirnov (1.11,70). Üldkokkuvõttes reastus nende vahele austraallane Joshua Willmer (1.11,08).

Susannah Kaul (klass S10) sai naiste 50 meetri vabaltujumises kaheksanda koha. Matz Topkin (S4) oli oma põhialal, 50 meetri seliliujumises viies ning 50 meetri vabaltujumises kaheteistkümnes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

19:03

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

18:38

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

18:21

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

17:55

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

17:12

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

16:43

Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

15:38

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

14:36

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo