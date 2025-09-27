Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

Liksori aeg finaalis oli 1.15,09. Kaksikvõidu võtsid neutraalse lipu all võistlevad Andrei Kalina (1.08,43) ja Daniil Smirnov (1.10,72), pronksmedali sai hispaanlane Oscar Salguero Galisteo (1.11.,57).

Eelujumises sai Liksor kaheksanda aja 1.15,59. Eestlane oli teises eelujumises viies, kiireimad ajad said kirja neutraalse lipu all võistlevad Kalina (1.10,84) ja Smirnov (1.11,70). Üldkokkuvõttes reastus nende vahele austraallane Joshua Willmer (1.11,08).

Susannah Kaul (klass S10) sai naiste 50 meetri vabaltujumises kaheksanda koha. Matz Topkin (S4) oli oma põhialal, 50 meetri seliliujumises viies ning 50 meetri vabaltujumises kaheteistkümnes.