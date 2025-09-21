X!

VIDEO | Kalju ja Levadia treenerite emotsioonid tõusid lakke

Foto: ERR
Jalgpalli Premium liiga kohtumises Nõmme Kalju ja Tallinna FCI Levadia vahel läks teise poolaja keskel ägedaks vaidluseks tehnilises alas, mis päädis kolme kaardiga.

Mängu 70. minutil kukkus Levadia mängija Wendell Gabriel vastaste karistusalas ja VAR asus juhtunut uurima. Levadia lõi palli aga meelega auti. Penalti kontroll viga ei näinud ja Kalju jätkas kohtumist, aga ei loovutanud palli tagasi Levadiale.

See ajas marru Levadia pingi ja iseäranis abitreener Vicente Soto, kes tormas oma tehnilisest alast välja õigust nõudma. Ärritus ka Kalju peatreener Nikita Andrejev ja kuigi füüsiline kähmlus suudeti ära hoida, siis kaartidest pääsu polnud.

Mängu peakohtunik Kevin Kaivoja eemaldas Vicente Soto ning näitas Andrejevile ja Levadia peatreener Curro Torresele kollast kaarti.

Kohtumine sai seisult 1:1 jätkuda, aga mõni aeg hiljem teenis hoopis Kalju penalti, mille abil 2:1 võideti.

Toimetaja: Siim Boikov

