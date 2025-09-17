Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

Eelmise aasta lõpus oma esimesed ametlikud kvalifikatsioonimängud pidanud ning märtsis Euroopa meistrivõistluste valikmängudel osalenud Eesti naiste käsipallikoondis kogunes sel nädalal, et ettevalmistuda reedel ja laupäeval Soomes toimuvaks Balti mere riikide turniiriks, kus minnakse vastamisi võõrustajate ja Leeduga.

Koondise peatreeneri Ergo Rohi sõnul on ta koondisesse saanud kõik mängijad, keda ta soovis: "Hetkeseisuga on kõik naised terved ning hea meel on, et ka kõik välismängijad said võimaluse laagrisse ning nädalavahetusel toimuvatele mängudele tulla."

"Kõik naised on esimese trenni põhjal tahtmist täis ning valmis algavaks Balti mere turniiriks," jätkas pea kaks aastat tagasi koondise etteotsa astunud juhendaja pärast esimest trenni. "Polina Gorbatsjova on klubivahetus Hispaania kõrgliigasse on jalgadesse uue teravuse toonud ning ka teised välismängijad on hästi segunenud kohalike palluritega."

Nädalavahetusel kohtutakse Soomes esmalt kohalikega, kellega eelmisel aastal MM-i valikmängudes viiki mängiti ning seejärel Leeduga. "Soomlased tulevad väga tugeva koosseisuga, nemad võtavad seda turniiri ettevalmistusena EM-i valiksarjaks. Kui eelmisel korral nendega vastamisi läksime, siis olid neil mõned puudujad, seekord aga täiskoosseisus on tegemist kindlasti ohtliku vastasega," lisas Rohi.

"Leedukad jagavad end kahe turniiri vahel. A-koondis mängib Angolas turniiril ning eeldatavalt nõrgem koosseis tuleb Soome. Nemad võivad olla küll paberil nõrgemad aga meie kindlasti ei ole hetkel positsioonis, kus me kedagi alahinnata saaks. Võtame igat mängu täie tõsidusega ning väiksemat eesmärki endale seada ei saa, kui see turniir ära võita," lõpetas peatreener.

Eesti naiste käsipallikoondise koosseis:

Laura Kärner, Inga Bušina, Gertu Jõhvikas, Marjette Maie Müntser, Merili Heinla, Diana Laossaar, Darja Belokurova, Polina Gorbatsjova, Alina Molkova, Mariel Tiimus , Maarja Treiman, Daniela Tuusis , Valeria Sohhina, Elle-Liis Liivas, Eliisabet Põldver, Adriana Jakimova.

Treenerid: Ergo Rohi, Kerli Jõks, Martin Kalvet

Füsioterapeut: Triin Kont

Võistkonna juht: Sten Toomla

Mängud Balti mere riikide turniiril:

19.09 Soome - Eesti (kell 18.30)

20.09 Eesti - Leedu (kell 15.00)