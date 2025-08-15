Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga

Kui neljapäeval olid Pärnus südasuvised soojakraadid ning rand rahvast täis, siis päev hiljem sadas äikesevihma. Sellele vaatamata saabus rannastaadionile 610 pealtvaatajat, kellel ei tulnud pettuda.

Marten-Chris Paalbergi 11. ja Henri Välja 16. minuti väravatest läks kodumeeskond 2:0 juhtima, enne vaheajale minekut lisas Paalberg veel ühe tabamuse ning avapoolaja teisel lisaminutil lõi Tammeka võrku juba neljanda palli kapten Magnus Villota. Pikalt pausilt naastes ei läinud külalismeeskonna olukord lihtsamaks, sest kohe suurendas Pärnu meeskonna eduseisu viieväravaliseks Matthias Limberg.

Ezekiel Tanimowo lõi kolm minutit hiljem Tammeka auvärava, aga Virgo Valliku 62., Joosep Põderi 82. ja Enrico Veensalu 84. minuti tabamused tegid lõppskooriks lausa 8:1. Viimased 40 minutit pidi Tammeka pärast Henri Järvelaidi punast kaarti veetma kümnekesi. Sellega sai Vaprus ühtlasi klubi ajaloo suurima võidu Eesti kõrgliigas.

Kolmas järjestikune võit tõstis Pärnu 33 punkti peale ning sellega on suvepealinna meeskond tabelis kuuendal kohal. Tammeka on kaotanud neli järjestikust mängu ja on 19 punktiga seitsmendal kohal, kuigi ühe mängu vähem pidanud Harju JK Laagri ja FC Kuressaare võivad neist mööduda ning kaugel pole ka tabeli punane latern Tallinna Kalev.

Enne mängu:

Pärnu ja Tammeka on sel hooajal kohtunud kahel korral ning mõlemad mängud on lõppenud Vapruse võiduga: märtsi lõpus lõid pärnakad võõrsil viis vastuseta väravat, mais teenisid nad kodumurul 2:1 võidu.

Vaprus tuleb reedesele mängule hea hooga, sest viimases kolmes mängus on teenitud kaks võitu ja üks viik, kuid liigatabelis istutakse eikellegimaal, sest viiendal kohal asetsev JK Narva Trans on üheksa punkti kaugusel ja seitsmendal kohal olev Harju JK Laagri 11 punkti kaugusel.

Realistlik võimalus tabeli tippu pürgida võib olla küll läinud, aga iga mäng on tähtis ja kodupublikule tahetakse võidurõõmu pakkuda. "Tahame oma head hoogu jätkata. Hoiame liinid korras ja pea värske, tuleb anda korralik lahing, et tulemust saada," ütles Vapruse treener Henri Rüütli.

Tammeka on eelmainitud Harju Laagriga ühel pulgal ning jahib võõrsil oma hooaja seitsmendat võitu. "Vaprus on väga energiline võistkond, nii palliga kui pallita. Selleks, et nende vastu hea tulemus teha, peame suutma mängida organiseeritult ja oma mängu peale suruda," ütles poolkaitsja Herman Pedmanson. "Loodan Pärnust tagasi Tartusse sõita positiivse emotsiooniga, nii et tean, et andsime võistkonnana endast kõik ja saime kolm punkti kätte."