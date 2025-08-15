X!

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga

Premium liiga
{{1755246900000 | amCalendar}}
Pärnu JK Vaprus
Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 24. mänguvoorus alistas Pärnu JK Vaprus reede õhtul koduväljakul Tartu JK Tammeka lausa 8:1.

Kui neljapäeval olid Pärnus südasuvised soojakraadid ning rand rahvast täis, siis päev hiljem sadas äikesevihma. Sellele vaatamata saabus rannastaadionile 610 pealtvaatajat, kellel ei tulnud pettuda.

Marten-Chris Paalbergi 11. ja Henri Välja 16. minuti väravatest läks kodumeeskond 2:0 juhtima, enne vaheajale minekut lisas Paalberg veel ühe tabamuse ning avapoolaja teisel lisaminutil lõi Tammeka võrku juba neljanda palli kapten Magnus Villota. Pikalt pausilt naastes ei läinud külalismeeskonna olukord lihtsamaks, sest kohe suurendas Pärnu meeskonna eduseisu viieväravaliseks Matthias Limberg.

Ezekiel Tanimowo lõi kolm minutit hiljem Tammeka auvärava, aga Virgo Valliku 62., Joosep Põderi 82. ja Enrico Veensalu 84. minuti tabamused tegid lõppskooriks lausa 8:1. Viimased 40 minutit pidi Tammeka pärast Henri Järvelaidi punast kaarti veetma kümnekesi. Sellega sai Vaprus ühtlasi klubi ajaloo suurima võidu Eesti kõrgliigas.

Kolmas järjestikune võit tõstis Pärnu 33 punkti peale ning sellega on suvepealinna meeskond tabelis kuuendal kohal. Tammeka on kaotanud neli järjestikust mängu ja on 19 punktiga seitsmendal kohal, kuigi ühe mängu vähem pidanud Harju JK Laagri ja FC Kuressaare võivad neist mööduda ning kaugel pole ka tabeli punane latern Tallinna Kalev.

Enne mängu:

Pärnu ja Tammeka on sel hooajal kohtunud kahel korral ning mõlemad mängud on lõppenud Vapruse võiduga: märtsi lõpus lõid pärnakad võõrsil viis vastuseta väravat, mais teenisid nad kodumurul 2:1 võidu.

Vaprus tuleb reedesele mängule hea hooga, sest viimases kolmes mängus on teenitud kaks võitu ja üks viik, kuid liigatabelis istutakse eikellegimaal, sest viiendal kohal asetsev JK Narva Trans on üheksa punkti kaugusel ja seitsmendal kohal olev Harju JK Laagri 11 punkti kaugusel.

Realistlik võimalus tabeli tippu pürgida võib olla küll läinud, aga iga mäng on tähtis ja kodupublikule tahetakse võidurõõmu pakkuda. "Tahame oma head hoogu jätkata. Hoiame liinid korras ja pea värske, tuleb anda korralik lahing, et tulemust saada," ütles Vapruse treener Henri Rüütli.

Tammeka on eelmainitud Harju Laagriga ühel pulgal ning jahib võõrsil oma hooaja seitsmendat võitu. "Vaprus on väga energiline võistkond, nii palliga kui pallita. Selleks, et nende vastu hea tulemus teha, peame suutma mängida organiseeritult ja oma mängu peale suruda," ütles poolkaitsja Herman Pedmanson. "Loodan Pärnust tagasi Tartusse sõita positiivse emotsiooniga, nii et tean, et andsime võistkonnana endast kõik ja saime kolm punkti kätte."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

21:56

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

21:22

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

09.08

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

09.08

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

05.08

Premium liiga juuni ja juuli parimateks valiti Ojamaa ning Torres

05.08

Vaprus lõpetas suvise võidupõua

05.08

Kalju kapten tõmbas pika pausi järel kindad uuesti kätte

03.08

Paide ja Kalju teenisid võidulisa

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

22:55

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

22:27

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

22:26

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

22:26

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

21:56

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

21:33

Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

21:22

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

19:09

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

18:51

Malsroos sai rattaorienteerumise MM-il 12., Hirv 15. koha

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo