Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

Põhja-Makedoonia noortekoondisi esindanud Abiolo Bamijoko on läbinud HJK noortesüsteemi. Ta on mänginud Sampdoria U-19 (Itaalia), Sönderjyske U-19 (Taani), Junkereni (Norra) ja AFC Eskilstuna (Rootsi) meeskondades. Rootsi tugevuselt kolmandas liigas teenis ta poole hooajaga 11 kohtumist, peamiselt põhikoosseisust.

23 mänguga 14 punkti kogunud Kalevi teate kohaselt on Bamijoko valmis pühapäevaseks liigamänguks Tallinna FCI Levadia vastu. Meeskonnaga on suvises üleminekuaknas liitunud ka Max Weinstein, Daniil Petrunin ja Hindrek Ojamaa.