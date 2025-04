Kombe ja KalPa kaotasid finaalseeria esimese mängu

KalPa läks koduses Kuopios enam kui 5000 pealtvaataja ees väravateta avakolmandiku järel mängu teisel perioodil juhtima, aga Lappeenranta meeskond vastas nelja järjestikuse väravaga. Resultatiivsel kolmandal perioodil visati 12 minutiga kahe peale viis väravat.

Esimese finaalmatši kangelaseks kerkis kolm väravat visanud Juuso Heikkilä, kes sai saavutusega hakkama vaid seitsme minuti ning 32 sekundiga. See on kiireimaks Soome kõrgliiga finaalseerias visatud kübaratrikiks, viimase 30 aasta jooksul on sellega üldse saanud hakkama kolm meest: lisaks Heikkiläle Ville Peltonen (2011) ja Anton Levtchi (2024).

Kombe pääses laupäevases mängus jääle 11 ja pooleks minutiks ning sooritas selle aja jooksul kolm pealeviset. Kahest lahtiviskest võitis ta ühe. Finaalseeria teine mäng toimub Kuopios esmaspäeval, Lappeenrantas mängitakse kolmapäeval.