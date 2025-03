Levadia alistas esimese poolaja väravatest Kalju ja jätkab täiseduga

Levadia lõi avapoolaja lõpus kaks väravat, kui 35. minutil realiseeris penalti Joao Pedro ning kaheksa minutit hiljem suurendas tiitlikaitsja edu ka äsja Eesti koondise eest Moldova vastu värava löönud Rasmus Peetson.

Sportland Arenal 443 pealtvaataja ees peetud mängus vähendas Mihhail Orlov neli minutit enne normaalaja lõppu Kalju kaotusseisu minimaalseks, allesjäänud aja jooksul neil aga viigiväravat leida ei õnnestunud ja nii teenis Levadia 2:1 võidu.

Teises pühapäeval toimunud kohtumises viis Muhammed Suso Paide Linnameeskonna koduväljakul JK Tallinna Kalevi vastu juhtima juba kolmandal minutil ning suurendas 31. minutil edu kaheväravaliseks, vaid kaks minutit hiljem lõi Martin Miller kodumeeskonna kolmanda värava.

Teise poolaja neljandal minutil kanti Zachary Sukunda nime taha omavärav ning Paide 5:0 võidu vormistas 73. minutil Luqman Gilmore.

Levadia on sel hooajal võitnud kõik neli mängu väravate vahega 12:4, Paidel on neljast mängust üheksa ning FC Floral ja Narva Transil seitse punkti.

Enne mängu:

Samad võistkonnad kohtusid ka hooaja eel superkarikamängus. Siis jäi peale Levadia 3:2. Premium liigas on tegemist hooaja neljanda vooru kohtumisega. Levadia on seni alistanud kodus Harju JK Laagri 5:0 ning võõrsil Tartu JK Tammeka 3:2 ja Pärnu JK Vapruse 2:1.

"Väga oluline mäng meie jaoks. Soovime oma teekonda jätkata võiduga," kommenteeris Levadia juhendaja Torres.

"Peame olema väga heal tasemel, et saada kolm punkti ning selle jaoks peame enda mängu parandama, et olla päev-päevalt paremad. Vastas on hea võistkond, kes teeb kindlasti asjad meie jaoks keeruliseks. Ootan põnevale mängule palju kaasaelajaid."

Kalju alistas avavoorus võõrsil Vapruse 3:0, kuid kaotas seejärel samuti võõrsil Paide Linnameeskonnale lausa 0:4 ja piirdus kodus Tammeka vastu 2:2 viigiga.

"Meid ootab ees huvitav mäng, ja üritame võtta revanši superkarika eest," lausus Kalju peatreener Nikita Andrejev.