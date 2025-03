Flora avas Premium liigas võiduarve, Trans sai Paidest jagu

Flora läks Sportland Arenal 340 pealtvaataja ees juhtima 25. minutil, kui Rauno Sappinen võõrustaja juhtima viis. Avapoolaja esimesel üleminutil kahekordistas Danil Kuraksin kena kauglöögiga Flora edu ning edu paisus minuti pärast poolajapausi kolmeväravaliseks, kui Erko Jonne Tõugjas standardolukorra järel palli peaga väravasse suunata sai.

Markus Poom lõi 78. minutil veel ühe värava ning Flora teenis 89. minutil veel penalti, kuid Sander Lepp tõrjus Andero Kaarese löögi. Flora teenis siiski kindla 4:0 võidu, mis on ühtlasi nende hooaja esimene.

JK Narva Trans vajas kodupubliku ees Paide Linnameeskonna vastu vaid üht väravat, kui Pierre Landry Kabore 40. minutil kohtumise ainsa värava lõi.

Tallinna FCI Levadia jäi võõrsil Pärnu JK Vapruse vastu kümnendal minutil kaotusseisu, kui Henri Välja võõrustaja juhtima viis. Levadia jõudis kohtumise 67. minutil Joao Pedro viigini, aga Vaprus andis veel külalistele üleminutitel penalti. Enock Kofi Otoo realiseeris ning Levadia teenis 2:1 võidu.

Tiitlikaitsja Levadia on võitnud kõik oma kolm kohtumist ning jätkab üheksa punktiga esikohal, Paide Linnameeskond on kuue punktiga teine ning FC Flora ja Narva Trans on kogunud neli punkti.

Pühapäeval peetakse Premium liigas veel kaks kohtumist: FC Kuressaare võõrustab Harju JK Laagrit, Nõmme Kalju FC võõrustab Tartu JK Tammekat.

Enne mängu:

Kalev on alustanud hooaega kahe kaotusega: avavoorus jäädi kodus alla Tartu JK Tammekale 1:2 ja teises voorus võõrsil ka Harju JK Laagrile 0:2. Seega on tunnistatud eeldatavalt tabeli alumise poole meeskondade paremust.

Flora seis pole oluliselt parem: esimeses voorus viigistati kodus JK Narva Transiga 2:2 ja teises jäädi samuti kodus alla Pärnu JK Vaprusele 0:1. Ka Flora vastased pole olnud just peamised tiitlipretendendid.

"Nii Floral kui ka meil valus kaotus eelmisest voorust all. Mõlemal meeskonnal soov ennast rehabiliteerida ja ennast nädal aega parandada," möönis Kalevi treener Alo Bärengrub.

"Floral on võidukohustus kindlasti taga kuklas. Meie tahame samuti midagi sellest mängust kätte saada ja samuti pakkuda fännidele miskit mille üle rõõmu tunda. Ootame kõiki kaasa fänne meile kaasa elama."

Flora treener Aiko Orgla lisas: "Viimases mängus saime sumisejatelt väga teravalt nõelata ja siiani on see okas kergelt hinges. Üks kõva spordimees on kord öelnud, et sometimes lose, but always win [vahel kaota, aga alati võida - ERR]."

"Naljakana tundunud lausel on antud hetkel mõttetera sees," jätkas ta. "Isegi, kui Pärnu vastu kaotasime, siis peame sellest kiiresti õppima ja võitjatena järgmisest mängust välja tulema."

Eelmise hooaja omavahelised kohtumised annavad paremuse Florale - nad said kolm võitu ja ühe viigi. Seejuures viimane mäng novembris A. Le Coq Arenal lõppes Florale neist suurima ehk 5:1 võiduga.