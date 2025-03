Villau ja Riidebach lähevad MM-ile paralümpiapiletit püüdma

MM-il osalevad kokku 21 võistkonda, kes on paigutatud kolme seitsmeliikmelisse alagruppi. Kõikide alagruppide kaks edukaimat ning kaks parimat kolmanda koha võistkonda jätkavad veerandfinaalides.

Eesti võistkond kuulub B-alagruppi koos Kanada, Tšehhimaa, Taani, Itaalia, Läti ja Poolaga. A-grupis mängivad Brasiilia, Hiina, Soome, Jaapan, Norra, Šveits ja USA ning C-grupis Inglismaa, Hispaania, Ungari, Lõuna-Korea, Šotimaa, Slovakkia ja Türgi.

Milano Cortina paralümpiamängude kohad selgitatakse kolmel viimasel MM-i kogutud punktide põhjal. Itaalia kui korraldajamaa võistkonnale on kodusel turniiril osalemine kindlustatud, jooksvas edetabelis jagab Eesti koos Jaapaniga kahel varasemal MM-il kogutud üheksa punktiga kaheksandat-üheksandat kohta.

"Meie eesmärgiks on loomulikult koht Milano Cortina paralümpiamängudel," sõnas Eesti koondise mängija Kätlin Riidebach turniiri eel. "Samas üritame vältida liigset emotsionaalset pinget - võtame üks mäng korraga ning proovime realiseerida kõik seda, mida oleme treeningutel harjutanud."

Riidebachile sekundeeris koondise kapten Ain Villau. "Heal päeval on kõik võistkonnad meie jaoks võidetavad. Eelnevalt toimunud võistkondlik MM näitas, et Stevenstoni kurlinguhallis on väga raske ja aeglane jää, mis eeldab tugevamaid viskeid ning sobib seega füüsiliselt tugevate mängijate jaoks. Eks see on kõikide jaoks paras väljakutse. Peamine on endas rahu säilitada, mäng-mängult edasi liikuda ja mitte üle mõelda," sõnas ta.

Nii Riidebach kui Villau kinnitasid, et omavaheline koostöö sujub neil kenasti. "Tunneme üksteist hästi ja oleme pikka aega koos treeninud. Samas oleme Ainiga segapaaris vähe kokku mänginud ning ka laagrites ja suurturniiridel pole me varem koos osalenud. Võistluspinge talumine tuleb eelkõige läbi turniiridel osalemise," tõdes Riidebach, kes võistles kahel eelmisel segapaari MM-il koos Mait Mätasega. 2022. aastal olid võistlustules Mätas ja Signe Falkenberg.

Eesti koondis alustab MM-i teisipäeval, 11. märtsil, kui Eesti aja järgi kell 15.00 kohtutakse Tšehhi ning kell 22.00 Lätiga. Kolmapäeval kell 15.00 on vastaseks Taani ja kell 22.00 Kanada. Neljapäeval kell 15.00 kohtutakse Itaalia ning viimases alagrupimängus Poolaga.