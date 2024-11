Karol Metsa klubi St. Pauli lahkub protestiks Elon Muski platvormilt

Eesti jalgpallikoondise kapteni Karol Metsa koduklubi St. Pauli loobub sotsiaalmeediaplatvormi X kasutamisest, kuna selle keskkond on muutunud klubi jaoks ebameeldivaks.

St. Pauli teatel võimendab X viha ja selle tulemusel mõjutab ka Saksamaa parlamendivalimiste kulgu. Saksamaal on kavas korraldada erakorralised valimised järgmise aasta 23. veebruaril. Viimasel ajal on tõusnud äärmuslike vaadetega erakondade reitingud.

USA miljardär Elon Musk ostis 2022. aastal Twitteri ja mullu suvel rebrändis selle ümber X-iks. Tema eesmärk oli sõnavabaduse säilitamine, aga paljud institutsioonid heidavad keskkonnale ette sellega kaasnevat vihakõne ja valede levimist.

Viimasel ajal on X-ist lahkumisest teatanud näiteks briti ajaleht The Guardian ja Hispaania väljaanne La Vanguardia. The Guardian viitas lahkumisteates häirivale sisule, sealjuures rassismi ja vandenõuteooriate vohamisele.

Hamburgis asuv St. Pauli on nendel teemadel keskmisest jalgpalliklubist tundlikum, kuna neil on suur poliitiliselt meelestatud toetajate baas. St. Pauli poolehoidjad tegelevad jalgpalli jälgimise kõrval ka erinevate sotsiaalprojektidega, pagulaste ja vähemuste toetamisega, samuti keskkonnateadlike algatustega.

St. Pauli klubi süüdistas Muski platvormi muutmises vihamasinaks. "Rassismi- ja vandenõuteooriatel lastakse kontrollimatult levida. Solvanguid ja ähvardusi sanktsioneeritakse harva ja neid esitletakse sõnavabadusena," teatas vutiklubi.

St. Pauli teatel ei kustuta nad oma ametlikku kontot, kuid ei kasuta seda enam ja ajaloolist väärtuse silmas pidades jäetakse möödunud 11 aasta materjal alles.