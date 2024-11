Noodla: Balkanimaades kisuvad asjad aeg-ajalt ühele poole

Äärmiselt tempokas ja väravaterohkes kohtumises püsis Eesti hästi mängus sees kuni seisuni 28:28, siis said võõrustajad neli väravat järjest ja eestlastel ei õnnestunud seda vahet enam tagasi teha.

"Teise poolaja väike mõõn jäi praegu kripeldama," rääkis koondise peatreener Martin Noodla ERR-ile. "Tegelikkuses tegime päris ilusaid asju, suutsime aktiivselt survestada, natuke kaotasime olukorrad keskelt võimsusega, sealt ujuti läbi. Poistele au, võideldi kõvasti."

Põhja-Makedoonia sai kohtumise jooksul lausa 12 seitsme meetri karistusviset, Eesti vaid ühe. "See on... Balkanimaad. Mõnes olukorras mängisime peaaegu lõpuni, selle viimase hetke lasime lahti. Me ei suutnud päris sellist massi teravusele vastu panna, et lõpuni hoida. Midagi pole öelda, nad mängisid hästi. Natuke on vaja kodusaali abi ja täiesti võidetav võistkond. Teada on, et siin pole lihtne mängida ja teatud olukorrad... on. Aeg-ajalt Balkanimaal kisuvad suures saalis ühele poole," tõdes peatreener.

Noodla sõnul pakkus talle kolmapäevasest mängust rahulolu enesekindlus, millega esimese poolaja rasketest hetkedest läbi tuldi. "Me ei hakanud kordagi väristama, tõstsime intensiivsust ja nemad olid hädas. Võtsime väikse riski mängida väga aktiivselt ja see toimis. Kahju lihtsalt, et me ei suutnud murdosa sekundist lõpus kannatlikult mängida."

"Mängisime täna head käsipalli, suutsime head tempot mängida. Kaitses jäime kõvasti alla. Olime kogu aeg mängus sees, oli võimalik mäng võita," tõdes Eesti kasuks kolmapäeval 11 väravat visanud Karl Toom. "Teise poolaja keskel suutsime minutiga kahese edu maha mängida, publik tuli mängu, tegime pallikaotusi, mis sellises mängus on otsustavad."

"Kõik võivad kinnitada, et suutsime head käsipalli näidata. Rünnakul meil probleeme pole, 33 väravat on väga hea; kaitse poolelt saime liiga palju. Kaotasime keskel, joon viskas palju, keskmängijad tegid meile üks-ühes ära. Peame lihtsalt agressiivsemad olema, paar korda nad maha võtma," lisas Toom.