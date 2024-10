Levadia alistas Kalju, võitlus eurokohtade nimel muutus veel pingelisemaks

Levadia alustas Hiiu kunstmurustaadionil 500 inimese ees peetud mängu võimsalt ja Henri Järvelaid ning Mark Oliver Roosnupp viisid meistri juba 21. minutiks 2:0 juhtima.

Avapoolaja lõpus oli häid võimalusi ka võõrustajatel, kes ei suutnud aga Levadia väravasuul väga hästi tegutsenud Karl Andre Vallnerit üle mängida. 87. minutil saatis palli võrku Mamadou Moustapha Bah ning mängu neljandal lisaminutil realiseeris penalti 19-aastane Henri Käblik, kellele oli see hooaja esimeseks Premium liiga mänguks.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on seis kahe eurokoha nimel läinud väga põnevaks: teisel kohal on 67 punkti kogunud Flora, Paidel ja Kaljul on mõlemal 66 punkti. Eelviimases voorus kohtub Levadiaga aga Flora, viimases Paide ning Kalju vastasteks on viimastes voorudes Kuressaare ning Pärnu Vaprus.

Teises pühapäevases mängus jäeti väravad päris mängu lõppu: Pierre Kabore viis kodumeeskonna Narva Transi Vapruse vastu juhtima 88. minutil, Kristjan Kask päästis pärnakatele viigipunkti kuus minutit hiljem.

Enne mängu:

Tänavu on Kalju ja Levadia omavahel vastamisi olnud kolmel korral: aprillis sai Levadia 5:1 võidu, mais mängiti väravateta viiki ning augustis võitis Levadia 3:0.

Eelmisel nädalavahetusel meistritiitli kindlustanud Levadia on liigatabelis 81 punktiga esikohal, Kalju heitleb aga Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskonnaga – praegu on Flora 67 punktiga teine, Kalju 66 punktiga kolmas ja Paide sama punktisumma juures neljas, aga Floral ja Paidel on 34. vooru kohtumine juba peetud.